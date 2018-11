Según la USB: El 90% de los hospitales del país presentan problemas con la infraestructura y servicios

El 90% de los hospitales del país presenta problemas en su sistema eléctrico, sin embargo, los problema más urgentes de resolver en estos centros asistenciales, es la falta de suministro de agua y su contaminación, y el deterioro de la infraestructura que ha hecho frecuente la roturas de las tuberías de aguas servidas dentro de las instalaciones hospitalarias, de acuerdo con los estudios realizados en el sistema público de salud por la Universidad Simón Bolívar(USB).

Rodrigo Mijares, coordinador de la Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud (adscrita a la Fundación de Investigación y Desarrollo, Funindes USB), destacó que hace veinte años los problemas de agua blanca “no eran tan acuciantes como lo son en la actualidad”.

Mijares, con base en la experiencia de más de tres décadas de trabajo de la USB en las instituciones de salud del país, explicó que hace veinte años el suministro de agua potable era intermitente. “Había agua dos o tres días, el hospital tenía su abastecimiento propio con tanques y podía paliar la situación. Hoy observamos que el agua ya no es potable, está contaminada, y esto no se veía, como tampoco las inundaciones de aguas servidas por roturas de tuberías que no son reparadas”.

Para ilustrar cuán fundamental es contar con los servicios básicos en un hospital, Mijares se remontó a 1845 cuando la enfermera Florence Nightingale “aplicó elementos esenciales de un entorno saludable para reducir la mortalidad intrahospitalaria en un 20%. Esos elementos son aire puro, agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene y luz”, revela la casa de estudios superiores en su portal web.