Machado: 7 millones de venezolanos y 50 países no reconocen el mamotreto de la constituyente cubana #13Nov

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, aseguró que 7 millones 800 mil venezolanos y 50 países del mundo no reconoce la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente cubana y enfatizó que el documento o mamotreto que salga es utilizado por Nicolás Maduro para oxigenarse ante los venezolanos.

“7 millones 800 mil venezolanos y 50 países del mundo decidimos no reconocer la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente cubana. No la reconocemos, ni reconocemos nada que salga de ella. Cualquier documento o mamotreto que salga de allí no es reconocido como proyecto de nada que se parezca a una Constitución. El régimen lo que está buscando, desesperadamente, es legitimidad y oxígeno”, enfatizó Machado

María Corina rechazó catalogar al Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura y agregó que la terrible experiencia durante los 20 años del chavismo ha hecho al venezolano creer en una democracia liberal.