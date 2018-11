Maluma abraza en concierto a una fanática venezolana y envía mensaje de apoyo al país #13Nov

View this post on Instagram

El cantante colombiano Maluma ofreció un concierto en Bogotá este fin de semana, donde una fanática venezolana subió al escenario. El cantante la abrazó y al mismo tiempo habló sobre la fuerte situación que atraviesa Venezuela ❤️. ¡Espectacular! #ElFarandi #Maluma #Concierto #Bogotá #Venezolanosenelmundo