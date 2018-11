Más de cinco años llevan en San Felix sin el suministro de agua #13Nov

El deterioro de la situación que viven en Guyana, es tan insólita que los sectores que aun no padecen por completo estas penurias generan de desesperación e incluso inicia el caos por temor de que puedan atravesar esta situación, su solución a sido trancar las principales avenidas de la ciudad.

Este servicio es tan vital que es una gran molestia el conocer que otros sectores no reciben ni la más mínima solución frente a este problema. HidroBolivar a pesar de que comunica a través de la red social twitter sobre que “solventan” el servicio e incluso “restablecieron” la conexión del agua.

Los vecinos del Barrio Los Monos están sumamente molestos pero también desesperados por no comprender el porque no cumplen con un servicio regular de agua, cuando pagan los servicios en especifico. Las quejas son constantes sobre todo en el núcleo familiar, hasta a los niños les ha tocado buscar agua para poder asearse.

“No tienen agua para el consumo, para la higiene personal ni para el aseo de las viviendas. Las instituciones educativas pasan por la misma situación y la Escuela Roraima lleva una semana sin dar clases, al no poder mantener aseados los baños y tampoco hay agua para los niños, señaló Norleidis Salas, vecina del sector.

Norleidis Salas una de las voceras en la concentración de protesta tan solo no esta molesta por el tener dos semanas sin agua, sino que conoce de las demás comunidades que han pasado más de un mes sin el servicio de una forma “fija” retrasando totalmente la vida cotidiana y haciendo más pesada la situación que atraviesan.

“Los padres no tienen cómo llevar a los niños porque no hay para lavar el uniforme, en el colegio no tienen agua para ir al baño, para tomar; el agua potable, cero. La escuela tiene una semana completa sin dar clases, y la semana antepasada la daban hasta las 10:00 de la mañana”, agregó Salas.

A pesar de que el día de hoy comunicaron a través de su cuenta en twitter HidroBolivar que por averías del central hidroeléctrico tendrían faltas al estabilizar el servicio, la solución de los ciudadanos es comprar bidones, los cuales están sumamente costosos y no todos tienen acceso para comprar constantemente o pagar un camión cisterna.

Además Norleidis Salas, agradece públicamente que en el sector Castillito, hay un propietario de una lavandería que les regala agua y ayuda de una manera muy generosa “Nosotros llevamos nuestras garrafitas y él nos regala para tener aunque sea un poquito para tomar. También compramos botellones de agua, pero eso ahorita cuesta, hasta los niños salen a cargar agua, porque no tenemos ni para bañarnos”.