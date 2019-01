RETACITOS #13Ene

El primer mensaje que recibió el inquilino temporal de Miraflores, una vez juramentado para un nuevo período, al haber triunfado en una elección “chimba” el 20 de mayo de 2018, fue el anuncio de su desconocimiento por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, los Estados Unidos y el Grupo de Lima y países que han comenzado a retirar sus embajadores. Para la juramentación solo asistieron 4 presidentes, los demás fueron funcionarios subalternos que estuvieron presentes por cumplir, donde se vio no a un ganador en buena lid, sino a un personaje “pidiendo cacao”, reconociendo que han “cometido errores” que deben ser corregidos, poniendo en evidencia que la procesión va por dentro y que en cualquier momento puede estallar, ya que estamos sentados sobre un polvorín.

***

Pero la guinda de la torta, la puso el personaje quien tomó el juramento, ya que no fue el mismo que conocemos, soberbio, creyéndose el último refresco del desierto, ya que a pesar de tener la sala llena de seguidores, se vio inseguro, tembloroso, asustado, al extremo que tartamudeo varias veces, y hasta se le olvido lo que estaba diciendo y tampoco mencionó para que cargo se estaba juramentando la persona que tenía al frente, lo que pone en evidencia que aún cuando quieren revestir de legalidad el acto, están conscientes que nadie los reconoce, y que es muy probable que más temprano que temprano que tarde tengan que recoger velas, será entonces cuando la gata se monte en la batea. Lo cierto es que fue todo un show muy poco visto.

***

Sería interesante averiguar si es cierto que al parecer el Gobierno habría ordenado abrir juicios, contra varios dirigentes de oposición, que estuvieron participando en la muy concurrida protesta de este jueves 10 en Barquisimeto, lo cual además de arbitrario sería inconstitucional, porque se estaría violentando el derecho a manifestar en forma pacífica, lo cual es grave porque se les estaría aplicando la Ley Contra el Odio, lo cual generaría un clima de terror en la población venezolana, ya que la intención del Ejecutivo es tratar de evitar que tomen fuerza las acciones de la oposición en su contra. Los hombres de azul dizque tenían orden de detener a los líderes que fueran a la Urb. Sucre. Aseguran que los organismos de seguridad del Estado, a pesar de las múltiples barricadas y obstáculos en el camino, no pudieron impedir que los actos se protestas se realizaran en la Plaza de la Estación, ya que tenían totalmente acordonada La Catedral.

***

Así opina la Fracción 16 de julio de Biagio Pillieri; “ El país, que nos exige integridad y consistencia, nos obliga hoy a no apoyar a los diputados Edgar Zambrano y Stalin González, de los partidos Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, respectivamente, en las vicepresidencias del Parlamento. Sería apoyar a una directiva que esconde una agenda con la que no estamos, ni estaremos de acuerdo, porque en este momento, que exige definiciones y coraje republicano, los líderes estamos obligados a darle a los ciudadanos una alternativa en la que puedan confiar. Asimismo, manifestamos nuestro voto favorable al secretario y subsecretario de la nueva directiva”, asi fijaron posición el sábado 5 de enero en la AN.

***

La situación de abandono en la que se encuentra el Metro de Caracas, es dramática, más del 75% de las escaleras de las estaciones no funcionan; alrededor de un 60% de las luces de neón están apagadas; los vagones se ven sucios, los aires acondicionados no funcionan, al igual que la mayoría de los torniquetes, la vigilancia brilla por su ausencia, por lo que una obra que en su momento fue orgullo de todos los venezolanos, que los fines de semanas era centro de atracción turística, en estos momentos se ha convertido en un antro en donde quienes tienen la necesidad de hacer uso del servicio, están poniendo su vida en riesgo, sin contar con los asaltos, arrebatones y robos de celulares a mano armada. Hoy quienes se montan en el metro, se encomiendan a los santos rogando salir ilesos. La verdad que no hay derecho.

***

Mucha molestia entre el personal de Cortubar ya que en el pasado mes de diciembre, no entregaron los juguetes para los hijos de los trabajadores, al menos en las alcaldía les dieron unos juguetes de plástico de esos que se utilizan para llenar las piñatas, pero en este caso no hubo juguetes. Se comenta entre los propios empleados, que se los habría llevado un conductor de una jefecita, quien se apareció luego con el cuento de que se los habían robado del vehículo en el cual los tenía guardados, cuento que por supuesto no se creyó ni el mismo, mucho menos se lo creyeron quienes fueron afectados por esta triquiñuela. El personaje como que cree que a los demás los parieron por la tapa de la barriga.

***

A propósito, aseguran que en la Alcaldía de Iribarren le están pasando factura a todo aquello que huele a Alfredo Ramos y a Causa R. En efecto, a todo el personal de promotores y promotoras que allí están laborando, los van a enviar a barrer las calles, y no es que este sea un trabajo poco digno, sino que se observa que es una retaliación, un castigo para presionarlos y obligarlos a renunciar, incluso ya a algunos les han entregado sus uniformes para que vayan a ejercer sus nuevas funciones, al menos bien acicalados. Esta acción es producto del rencor visceral que tienen muchos de los dirigentes de la revolución contra quienes no comulgan con el proceso, algo que copiaron muy bien del finado.

***

Sería interesante averiguar si es cierto que los concejales de Iribarren, como aún estaban muy cansados de los bonches de las navidades y año nuevo, ya que ellos si comieron pernil e ingirieron buena caña, por ser todos de la misma tolda política, dizque decidieron no ir a la sede del CM y realizaron la primera sesión a control remoto, vía telefónica, así como se escuchan, no conformes con estar disfrutando de tremenda beca, porque es evidente que no cumplen a cabalidad con sus funciones, porque si lo hicieran ellos mismos se encargarían de publicitarlo, pero como no es así prefieren pasar agachados.

***

También se comenta que uno de los funcionarios más cercanos al ex burgomaestre sindicalista, de quien dicen los que lo conocen de cerca, que no vuela porque se tropieza con los cables, al parecer durante su pasantía por la Alcaldía, terminó de consolidarse económicamente, ya que en el cargo que ocupó anteriormente, también arrasó y lo llamaban el “barbarazo”, dicen que sus negocios ya no son solo nacionales, sino que se ha internacionalizado sus tentáculos se extienden hasta Punta Cana, en la República Dominicana, una de las zonas turísticas de alto rango a nivel internacional. Bueno, dicen que a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendice. Adivina adivinador.

***

Existe preocupación y alarma debido al grado de deterioro moral y ético en el parecer han comenzado a caer algunas de las instituciones de la región, las cuales no señalaremos en esta oportunidad porque queremos tener más pruebas en la mano. Se da el caso de algunos funcionarios de estas instituciones a quienes ya los llaman “luz perpetua”, toda vez que siempre, incluso en horas laborales andan “prendidos” y no pueden saludar porque brindan con el aliento, siendo fuertes candidatos para Alcohólicos Anónimos; en otros casos los casos de las contrataciones de los servicios de “prepagos” también están a la orden del día y la presencia de mariposas y mariposones, dejan mucho que desear, resultando lo más grave que ponen en tela de juicio la seriedad de estas dependencias.

***

Siempre se ha dicho que en los sentimientos de las personas no hay quien mande, también se afirma que cuando Cupido lanza sus flechas, no hay nada que hacer. De allí que los vecinos de El Tocuyo, andan muy inquietos ya que aseguran que la primera autoridad civil del municipio, dizque ahora se la pasa la mayor parte del tiempo en Barquisimeto supuestamente, debido a que el Dios del amor parece haber tocado a sus puertas; sin embargo, todos se hacen la misma pregunta ¿Quién le robó su corazón? ¿Sera alguien que está en las alturas del poder? En los inicios de la revolución, hubo una historia romántica similar, donde se llegó a descubrir que al galán le decían “El Gato”.

***

Insólito, mientras el Hospital Universitario de Caracas atraviesa por una de sus peores crisis por falta de insumos, medicinas y equipos medico quírurgicos; no se le paga a los trabajadores un salario justo y suficiente y no existen ni siquiera artículos para el aseo y la limpieza, al parecer algunos directivos supuestamente desfalcaron los recursos de la institución, y en otras oportunidades los destinaron para contratar “garotas” y realizar bonches, tal como quedó registrado en las gráficas que circularon en donde se observa a un cirujano bariátrico disfrutando de lo lindo. La verdad que no hay derecho a que así se derrochen los recursos para la salud.

***

El pasado 10 de enero, el Frente Amplio Venezuela Libre, en Palavecino, realizó acciones de protesta, en respaldo a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y en rechazo a la Juramentación del sustituto como Presidente Usurpador. La Guardia Nacional, y la Policía Nacional, trataron de convencer a los manifestantes que desistieran de sus acciones, no pudieron convencerlos, pero lograron llegar a acuerdos y la protesta se llevó adelanta en sana paz. No hubo represión y allí quedó plasmada en forma evidente una demostración de que a través de un diálogo civilizado, con civismo y racionalidad se puede llegar a entendimientos, y este es un ejemplo que muchos sectores en el país deberían seguir.

***

A propósito, en la protesta que se realizó a la entrada de Palavecino, tambien muy concurrida, vieron a muchas personas vinculadas con el Cubanito, y por ende del Sargento de Nirgua, con los cuales hay que andar mosca, porque no se saben si realmente son de la oposición, o siguen bailando en la cuerda floja o tratan de infiltrarse. Allí vieron a Oly, a Luis Fernando, a Abraham y al contratista del parque Chucho Briceño, aseguran que el equipo sigue activo, se reúnen con el ex burgomaestre, quien es el candidato de HF para la gobernación, mientras que Abraham aspira a la Alcaldía de Palavecino.

***

Insólito. Aseguran que el Servicio de oftalmología en los organismos públicos de salud, supuestamente no realizarían intervenciones quirúrgicas hasta después de la procesión de la Divina Pastora, sin que se sepa hasta estos momentos a quien se le ocurrió tan brillante idea; sin embargo, lo que ha producido un gran escozor entre la comunidad larense, es que en el proceso revolucionario, lo que tanto se criticó sobre el tráfico de influencias en el sistema capitalista, está más vivito que nunca. En efecto, fue suficiente un telefonazo de Carmelina al director del IVSS, para que le dieran prioridad quirúrgica a un conocido dirigente comunal, mientras que el resto del soberano, que no tiene acceso al alto gobierno, tendrá que esperar a que pase el 14 de enero, para poder ser atendido, sin importar la gravedad de la lesión. ¿Acaso es esta la eficiencia revolucionaria que pregonan?