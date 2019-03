Juan Guaidó: Es mentira que Rusia y China apoyen a Maduro. Ellos están solos #14Mar

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro cada vez está aislado y negó que países como China y Rusia apoyen a la administración de quien hoy usurpa el poder en Miraflores.

“Es mentira que Rusia y China los apoya, a la administración de Nicolás Maduro, ellos están solos”, recalcó Guaidó, quien señaló que Venezuela cuenta con el Grupo de Lima y Estados Unidos para restituir la democracia en el país.

Instó nuevamente a funcionarios de la Fuerza Armada a ponerse del lado de la constitución y escuchar el clamor del pueblo que pide el cese de la usurpación por parte de Maduro.

“Señores de las Fuerzas Armadas, llegó el momento. No podemos tercerizar nuestra responsabilidad, yo he escuchado “cuando salgamos a la vista”. No, cuando estemos todos juntos vamos a lograr el objetivo”, precisó.

Guaidó informó que el próximo sábado 16 de marzo retomará los espacios de comunicación con los denominados cabildos abiertos y reiteró que pronto rescatará el despacho presidencial.

“El día sábado vamos a retomar los espacios de comunicación, vamos a retomar las asambleas populares y yo he dicho que algunos días hay que buscar el despacho presidencial pronto”, enfatizó.