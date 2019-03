Médicos del HCUAMP: Nos dotan de insumos de un día para otro por visita de la ONU #14Mar

View this post on Instagram

El doctor Guillermo LLaque, residente de tercer año de urología del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, informó a El Impulso que una comisión de la ONU podría visitar el centro de salud el próximo domingo. “No es una denuncia como tal si no un llamado de atención, ayer en horas de la noche comenzaron unos movimientos raros en el hospital cuando nunca se habían visto, están pintando, el servicio de emergencia fue movido por así decirlo para poder dotar de iluminación, pinturas y camillas”, expresó el profesional de la salud. Video: @gastoncarmona Lea más detalles en www.elimpulso.com #Venezuela #Barquisimeto #Lara #HCUAMP #Hospital #Insumos #ONU #Bachelet #DDHH #CrisisHumanitaria #Información #Noticias #News #ElImpulso #14Mar