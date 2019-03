René Rivas solicitó que se permita acompañar a la comisión de la ONU en la inspección del HCAMP #15Mar

View this post on Instagram

El presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, el doctor René Rivas, se pronunció en apoyo para con los médicos del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, ante las acciones del régimen de Maduro por la llegada de la comisión de la ONU a la ciudad. Rivas afirmó que el gremio decidió tras una asamblea general, darle un apoyo a todos los médicos del HCAMP, debido al "maquillaje" que pretende hacer el régimen de Maduro en las instalaciones. El doctor denunció que se trata de una farsa por parte del régimen, ya que no se puede obviar la crisis de salud "que es pública, notoria y comunicacional". Por otra parte, solicitó a la comisión de la ONU, que se le permita a los jefes de servicio acompañarles ante la inspección que se realizará en el Hospital Central Antonio María Pineda, para poder contarles las reales necesidades que tiene el centro médico.