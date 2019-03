Denuncian persecución contra el médico venezolano Ronnie Villasmil #16Mar

El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció a través de su cuenta en Twitter, que la vivienda del médico fue allanada la noche del viernes por funcionarios del CICPC, luego de que el profesional de salud se reuniera con una comisión de derechos humanos de la ONU.

#URGENTE Denunciamos la persecución al Dr. @RonnieVillasmil , miembro de @Medicosxlasalud del estado Carabobo. (1/3) — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 16, 2019

Su casa fue allanada hace minutos por un grupo de funcionarios del CICPC , luego de que ayer lograra hablar con la Comisión de @UNHumanRights enviada por @mbachelet (2/3) — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 16, 2019

El único delito de @RonnieVillasmil es denunciar la realidad que viven los pacientes y médicos que hacen vida en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. pic.twitter.com/pj89k8gObJ — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 16, 2019

Por su parte Villasmil escribió en su cuenta Twitter, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) dejó en su vivienda una citación.

“El CICPC, órgano de represión política del Gobernador Rafael Lacava, dejó en mi casa una citación a la cual debo asistir. Sra. @mbachelet, si me presento, mis derechos terminarán en una carcel como el resto de los presos políticos de mi país”.

“Hoy he tenido que huir como un delincuente, hoy mi madre me llora y el único responsable son los usurpadores y sus cómplices. Pedir respeto y dignidad para mis pacientes es humanidad, NO un delito”, agregó.

Ronnie Villasmil es cirujano general, ex presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, profesor universitario, defensor de derechos humanos y promotor del derecho a la salud.