Marquina sobre visita de la ONU: No se podrá ocultar la crisis ni los fallecidos #16Mar

El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, informó este sabado que ante la posible visita de una comisión de derechos humanos de la ONU al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto “no se podrá ocultar la crisis, no se podrán ocultar los fallecidos, los enfermos y el estado general del sistema”.

“El jueves se le entregó a los enviados de la ONU registro fotográfico de como estaba el hospital, informo que la Comisión pidió reunirse mañana con el personal médico del hospital”.



Por otra parte señaló que existe una “campaña de descrédito” contra la Alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“La señora Bachelet no podía tomar posiciones antes de venir a Venezuela porque si no no entraba”, agregó.

El parlamentario pidió mantener “la esperanza” de un cambio en el país.

Estas declaraciones las emitió durante una asamblea de ciudadanos realizada este sábado en Barquisimeto.