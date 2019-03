Asamblea de ciudadanos se realizó este sábado en Barquisimeto #16Mar

View this post on Instagram

Este sábado barquisimetanos se concentraron al este de la ciudad, en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. La actividad estuvo encabezada por el diputado a la Asamblea Nacional, Daniel Antequera, quien informó que en las próximas horas el presidente (E) Juan Guaidó podría llegar a Barquisimeto. "Se espera que este en las próximas horas esté en Barquisimeto, este fin de semana tuvimos una reunión con el y déjenme transmitirle esa energía y determinación que se siente", expresó Antequera.