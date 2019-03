Comisión de la ONU visitó el Seguro Social Pastor Oropeza #17Mar

#AHORA Dra. María Alexandra Castillo, médico cirujana del Hospital del #IVSS Pastor Oropeza a representante de la Comisión de #DDHH de la @ONU_es: "La jefa de enfermeras trato de cohartar lo que decía y trato de decir cosas que no eran y yo le dije no señor eso no es así" #17Mar