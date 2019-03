Estudiantes de medicina alzan su voz: No tenemos transporte ni comedor #17Mar

View this post on Instagram

Estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud denunciaron la situación “deplorable” que padecen ante la falta de alimentación y transporte. “Creemos que la unión esta la fuerza y la educación es la base para que saquemos a este país a adelante. No tenemos transporte ni comedor, tampoco agua ni servicios de limpieza”, señaló Carlos Rodríguez, estudiante de medicina a las afueras del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Video: @gastoncarmona Lea más detalles en www.elimpulso.com #ONU #Venezuela #DDHH #HCUAMP #CrisisHumanitaria #CrisisDeSalud #Información #News #Noticias #ElImpulso #Bachelet #17Mar