Pacientes del HCAMP denuncian falta de insumos y medicamentos #17Mar

View this post on Instagram

Pacientes del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, denunciaron la falta de insumos y medicinas en el centro de salud. “Desde hace dos meses estamos aquí en el hospital, nada de insumos ni medicinas, hasta la solución que debemos usar tenemos que comprarlas”, declaró a El Impulso la señora Kely Méndez. “Pedimos ayuda humanitaria, estamos en caos y todo lo que esta aquí es un maquillaje, en Venezuela nada esta bien”, agregó. Video: @gastoncarmona Lea más detalles en www.elimpulso.com #ONU #Venezuela #DDHH #HCUAMP #CrisisHumanitaria #CrisisDeSalud #Información #News #Noticias #ElImpulso #Bachelet #17Mar