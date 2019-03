OPINIÓN “Sembrar ideas disruptivas en educación” #17Mar

Las 12 ideas claves a ser estudiadas en la Asamblea Nacional Constituyente Originaria –ANCO- tienen una base que hay que crear y madurar para conseguir la “Libertad y Democracia. Fundamento del Proyecto de los ochos para ello, hay que educar a los ciudadanos. Este es el Eje principal de mi preocupación educativa. Veamos:

OBJETIVOS

1.- Conformar un cuerpo conceptual educativo en Educación Superior, Media y Básica, siglo XXI, para llevarlo, poco a poco, a todo el sistema educativo de cada Estado y Municipio, de acuerdo al Estado Federal Descentralizado, con la distribución del Poder Político, Social, Económico, Educativo, Cultural, Judicial, de Producción, etc, etc, etc, en cada Estado y Municipio de la nueva Venezuela.

2.- Comprobar la existencia actual y real de universidades innovadoras y desde ya, tomando contacto con ellas, programando la adaptación de su profesorado.

Por ello, presento esta investigación que espero tenga patrocinadores y se edite como libro.

Hoy, más que nunca ayer, estoy convencido que la verdadera revolución educativa, de enormes proporciones está, en la mayoría de los países -en Venezuela en pañales- y la debemos hacer crecer. Estoy convencido tras mis estudios e investigación que está llegando el “cambio”, aunque coexiste con los otros dos entornos de que habla con tantísima propiedad y unción el filósofo vasco Javier Echeverría en “Telépolis: Los señores del aire” (2007) “El Tercer entorno” (2008) y “La Luz de la luciérnaga: Diálogos de Innovación Social” (2012) y en función del “por venir” estudiar y dinamizar en nuestras Universidades el Proyecto DAVOS-2016 y aprovechar proyectos innovadores como el de la Universitá Oberta de Catalunya y el proyecto LEINN del país vasco: Universidad de Mondragón de tipo “cooperativista”, Madrid, Valencia, que se ha expandido a Colombia y los chinos han mandado 100 profesionales de su país a hacer una Maestría LEINN

Convivirá esta innovación y disrupción con la enseñanza tradicional y la complementará eficazmente, renovándola con el uso de las “Nuevas Tecnologías” y las “Nuevas Ideas” de MENTES brillantes, que ya lo están haciendo y lo comprobaremos “dónde”, “cuándo”, “cómo” y el “por qué.”

PRIMEROS PASOS

Estamos dando los primeros pasos, en forma muy asimétrica en los diferentes países, -muy tímidamente- en Venezuela, pero iniciamos el camino. Las partes realmente innovadoras y disruptivas de cada uno de los niveles educativos es lo que presentaremos del análisis e investigación de varios años y en los próximos domingos lo presentaremos.

Muchos pensarán que la transformación educativa va a ser un coto privado de los que puedan comprar esa educación, pero…si tuviéramos gobernantes, autoridades educativas y empresarios que oyesen, escuchasen y apoyasen a los centenares de pioneros, que hay en todos y cada uno de los rincones de Venezuela, se generalizaría para bien de la ciudadanía, de la educación venezolana y de las empresas, si se toma en cuenta la producción de programas educativos o los “convenios de uso de programas existentes y probados” en otras universidades innovadoras y/o disruptivas del mundo.

Un buen sistema educativo o disruptivo, aún en su complejidad:

“es un sistema completo, compacto, potente,

que toma en cuenta las diferencias de cada persona y

acepta que “se aprende fuera del aula”, tanto o más que dentro de un sistema estructurado de acuerdo a la fase industrial del cambio progresivo que se dio desde hace trescientos años, que hoy está desfasado..

Sin duda alguna, seguro estoy se globalizará, ya que es un modelo de alto valor agregado diferencial para la persona que haga uso de él, sea tutor, estudiante o empresario y, por consiguiente, de las instituciones, empresas y la sociedad.

CUELLOS DE BOTELLA

Sin lugar a dudas, está en la “preparación y cambio mental” del Profesorado, Autoridades universitarias, Gobernantes y Empresarios. ¡Cuántas expresiones de alegría y esperanza pudieran darnos -en todo el mundo- a los profesores universitarios y de secundaria que hicieron Maestrías en el área del E-learning y/o Especialización en Investigación Educativa e -incluso- a los empresarios, ¡si los tomasen en cuenta! Recordemos:“Con buenos tutores habrá buenos estudiantes y desde el aula estarán viviendo el futuro.”

Próximo domingo: “A quiénes más hay que involucrar y el cómo”

Juan José Ostériz