Guaidó sostuvo encuentro con trabajadores del sector eléctrico #18Mar

El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, informó mediante un video la reunión que sostuvo este lunes con trabajadores del sector eléctrico del país. “Estamos con los trabajadores del sector eléctrico, el apagón es producto de la corrupción y el desastre. Ahora debemos ir hacia adelante por el futuro y el cese de la usurpación, la transición, estabilidad, luz y energía para toda Venezuela”, expresó Guaidó. “Sigamos respaldando a los trabajadores y a nuestra Asamblea Nacional, sigamos en la calle”, añadió. Video: cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #JuanGuaidó #Corpoelec #CrisisEléctricos #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #18Mar