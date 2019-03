Marcos Ruiz: Nicolás Maduro se ha convertido en “el carcelero de los periodistas” #18Mar

Nicolas Maduro se ha convertido en “el carcelero de los periodistas”, las últimas retenciones de comunicadores nacionales y extranjeros, se han registrado en Miraflores, advirtió este lunes el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marcos Ruiz.

Hizo especial referencia a lo ocurrido este fin de semana en Barquisimeto, estado Lara donde hubo una fuerte arremetida de las autoridades contra los periodistas, obstaculizando el trabajo de cobertura de la visita de la Misión de la Comisionada de Alto Nivel patra los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tanto a la sede del Centro de Reclusión Fenix, mejor conocido como la cárcel de Uribana, así como también a la inspección del Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda”, en donde se les impidió hacer la cobertura correspondiente.

Como un ejemplo, Ruiz hizo referencia al caso del robo de los equipos de trabajo, al Jefe de Información del diario La Prensa en Barquisimeto, por parte de funcionarios del Ministerio para el Área Penitenciaria y la Policía Nacional Bolivariana.

“El domingo 17 fue un día bastante complicado para los colegas periodistas del estado Lara, quienes nuevamente dieron una demostración de compromiso y de decisión de seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, hechos que involucran a la ministra Iris Varela y grupos que estuvieron atacando a los periodistas en los alrededores de la cárcel de Uribana en el marco de la visita dela Misión de la La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU estaba allí; mientras que en horas de la tarde ocurrió algo similar en los alrededores del Hospital Central, donde incluso hubno un robo al Jefe de Información del diario La Prensa a quien le robaron sus equipos”, dijo en Unión Radio.

Ruiz admitió que ha resultado imposible para el SNTP sostener una reunión con el Ministro de Información, para buscar una solución a estos problemas en el corto y mediano plazo, “el Ministro de Comunicación se ha vuelto un defensor del Gobierno de Nicolas Maduro, indistintamente de que no garantice derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información, ejerciendo la defensa de un proyecto o de una política, negando la posiblidad de que esta política pueda ser escrutada o darse una discusión realmente plural en torn a las percepciones que se tienen de ella, entonces este acercamiento no ha sido posible, pero no ha hecho falta para darnos cuenta que esto es una política, una política que se aplicaba por omisión del Ejecutivo Nacional, cuando era un cómplice silencioso de los robos, agresiones y detenciones de los organismos de seguridad del estado, pero hemos visto como más recientemente el mismo Nicolás Maduro, se ha convertido en carcelero de los periodistas, dando cuenta de que por lo menos, tresde ellos han sido presos en el mismo Palacio de Miraflores”,señaló Marcos Ruiz.