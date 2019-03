Amalio Belmonte: Universidades no aceptarán chantajes a cambio de sus presupuestos #18Mar

Las universidades no podemos aceptar que se pretenda condicionar la entrega del presupuesto, a condicionamientos de carácter extra administrativos, condicionamientos de carácter político-ideológico, aseguró el profesor Amalio Belmonte, Secretario de la Universidad Central de Venezuela, quien confirmó que hoy se esta debatiendo este tema en esta casa de estudios superiores.

Recordó que las Universidades envían al Ministerio de Educación Superior, una maqueta que contiene todos los requerimientos y en base a esta, se envían los recursos, pero la respuesta recibida fue una comunicación adicional, donde dice que para ellos enviar los recursos, debe haber una comunicación en donde, palabras más, palabras menos, se haga un reconocimiento de carácter político.

“La discusión que tenemos en el Consejo Universitario, es que nosotros no podemos aceptar un chantaje con el salario, eso es sagrado, si un profesor y un empleado trabajó, tiene que ser remunerado, no con base a lo que el piensa políticamente, sino con base a lo que el ha realizado como trabajo, lo cual es muy sagrado. Esto nunca había pasado, jamás nos habían solicitado un requerimiento distinto al envío por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Universidad, pero ahora quieren que la rectora, además de ese documento, certifique que lo que esta allí es verdad, pero que además diga, que el aumento salarial es producto de las acciones dispuestas por Nicolás Maduro, y esto nos parece a nosotros inaceptable, porque es una manera de coacción, de condicionar los recursos de la universidad y en general la remuneración de nuestro personal, a un criterio ideológico y político”, señaló el docente.

Advierte que con esta acción lo que se pretende es sancionar a la universidad, castigar su posición autónoma, su posición digna y castigar, no solamente a las autoridades de la UCV que son cuatro, sino a castigar a toda la comunidad universitaria, incluyendo a personas que pueden estar en función de las políticas del gobierno, agregando que esto es “una agresión al trabajo” y además una manera ir como cerrando, destaca que el gobierno necesita de manera urgente “reconocimiento”, se siente aislado y en este aislamiento apela a este tipo de coacción.

“Uno tiene que tener dignidad, frente a esto, uno no puede estar exigiendo reconocimiento, en circunstancias en donde eso no esta en juego, en este caso lo que esta en juego es una actividad administrativa, la universidad cumple una función, tiene un presupuesto asignado, hay unas personas que deben remunerarse, incluyendo los estudiantes, porque están las becas estudiantiles, los preparadores están en ese grupo de miembros de la comunidad a quienes se les estan negando los recursos, esa es una forma de cercar la institución, cobrarle su autonomía y su posición de no tener ninguna genuflexión ante ningún gobierno, y este no es una excepción, yo creo que en el fondo esto es considerar a las universidades un objetivo político, incluso el rector de la Universidad Bolivariana pedía sanciones para las autoridades de la UCV y de todas las universidades autónomas, porque no están siendo explicitas al reconocer a este gobierno que esta en el ejercicio, es una forma de politizar un asunto de carácter administrativo, a través de un procedimiento sobrevenido, que no esta en las normas y por ser sobrevenido, nosotros no lo vamos a aceptar”, dijo Belmonte.

En entrevista radial, confirmó que las actividades educativas y administrativas en la Universidad Central de Venezuela, se reanudarán el día miércoles, de acuerdo con las condiciones que se están viviendo.