Codevida exigió al expresidente del IVSS “asumir responsabilidades” ante sus denuncias por la corrupción dentro del sector Salud en Venezuela #19Mar

Luego de que el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro, denunciara desde Colombia la precariedad salubritaria en Venezuela debido a la corrupción, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (@Codevida2017), respondió y le exigió a también "asumir responsabilidades". . "Rotondaro no puede alejarse de las responsabilidades que él tiene cuando asumía la presidencia del IVSS. Está hablando de unas denuncias muy graves donde inclusive avala la cifra de que 5 mil personas que se dializaban perdieron la vida, cifras que por cierto ya venía manejando Codevida en sus informes", expresó el director de la organización, Francisco Valencia. Seguidamente, Valencia invitó al general Rotondaro a "asumir responsabilidades", puesto que siendo el primer representante del IVSS en ese momento, "si sabía que le estaban bloqueando la venta de medicamentos e insumos para personas con condiciones de salud clónica, lo que tuvo que hacer como presidente era denunciar", enfatizó. Video: @Codevida2017 Lea más detalles en www.elimpulso.com