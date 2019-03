OPINIÓN Caleidoscopio: It (Eso) #21Mar

Director: Andrés Muschietti escrita por Stephen King

IT es una película del año 2017 y que pareciera fue escrita en nuestro país hace una semana no más, donde las linternas, los amigos y vecinos se unieron para enfrentar la oscuridad, sus propios miedos y carencias.

La historia se centra en los niños, sus miedos y lo que les rodea, algo que hace que conectemos con ellos muy bien y nos sintamos reflejados porque… ¿quién en su vida y en especial adolescencia no ha tenido miedo al rechazo, a los abusones en el colegio o a lo desconocido? “IT” es un ente, un payaso, que tiene la característica de asumir la forma de los mayores miedos de los niños, es decir, se alimenta del miedo.

En ese sentido para manejar el miedo según la psicología humanista de Gestalt, lo primero es reconocerlo, darse cuenta, darle un espacio sin exagerarlo o negarlo, decirle si existe en mí ese miedo y a partir de allí trabajarlo, y en IT este espacio de reconocimiento y proceso de aprendizaje se da al enfrentar al payaso Pennywise de forma grupal, y esa herramienta también ayuda a superar algunos miedos, trabajarlo acompañado. Pennywise es apenas una de las encarnaciones de la entidad que los chicos denominan IT o eso, y es en forma de payaso pues los mismos son un vehículo fácil para atraer niños y también para incentivar su miedo, IT es una entidad poderosa, sí, pero la fuente de su poder es el miedo. Richie a Stanley: – Mientras más grande sea el miedo que alguien le tiene a sus manifestaciones, más poderoso se hace.

IT es la película de terror más vista en la historia de EEUU, está vinculada con su aproximación a la cotidianidad de vida en la tierra de Trump, desarrollada en una clase social media y quizás por ello, se nota la ausencia de los padres en el proceso de educación de los adolescente ( pocas horas al día los padres con sus hijos ), alcanzar el sueño americano cuesta 13 horas por día y 10 días de vacaciones al año no remunerada, (cita tomada del libro por Cuatros Duros de Barbara Ehrenreich), otro aspecto en la película que se destaca es el de las desapariciones de niños en EEUU, para el año 1989 (año donde se sitúa el comienzo de la película) estaba en 1200 por día y según FBI de noviembre de 2017, diariamente desaparecen 2104 adolescentes por día entre 18 y 22 años.

IT, es una película de aventuras y de terror, de descubrimiento de la vida y de la amistad, se destaca hasta la saciedad el concepto de ser perdedor y lo que tal definición significa para la sociedad Norteaméricana. Es una película de ver, se destaca el paso hacia la madurez y el amor preadolescente, al tiempo que es amena, aterradora y cada puesta en escena de las espeluznantes recreaciones del payaso Pennywise son realmente eficaces. Las últimas palabras del payaso Pennywise sin desperdicio: “puedes enfrentarme (el miedo) o puedes vivir una vida prospera y feliz, hasta que yo regrese, o hasta que la vejez de haga sucumbir”.

Fritz Márquez

