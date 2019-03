Juan Guaidó: Es indetenible el cambio en Venezuela, ese régimen ya está de salida #22 Mar

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este viernes 22 de marzo que el régimen de Nicolás Maduro tiene sus días contados en el poder y pidió a los venezolanos confianza en el poder legislativo ustedes mismos para recuperar el país.

Reiteró que el régimen usurpador intentó que la oscuridad se instalara en Venezuela.

“Ante este sol le decimos al régimen que se les acabó el tiempo, que la oscuridad no se podrá apoderar de nuestros corazones. Ellos son destrucción, ellos son robo, ellos son muerte. Por eso no más petróleo a Cuba, no más chuleo. Ustedes, venezolanos son luz, son vida, son reconstrucción”, dijo Guaidó durante su visita al estado Anzoátegui.

Recalcó que el país recuperará la democracia y sostuvo que el cambio es indetenible cuando el régimen decidido ponerle costo a la transición.