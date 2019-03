Son Titulares viernes 22 de Marzo de 2019

Guaido: Detención de Marrero es un secuestro vil y vulgar.

Néstor Reverol vincula a Roberto Marrero con supuestas “células terroristas”

Delsa Solorzano hace responsable a la “satrapía de Maduro” de lo que ocurra con su esposo

Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, el Grupo de Lima y Almagro se pronunciaron para condenar la detención de Marrero y exigir su liberación.

“La ventana esta cerrandose” : La advertencia de EEUU a Maduro.

Reliance envía combustible a Venezuela desde India y Europa para eludir sanciones de EEUU

Costo de los alimentos en febrero se ubicó en Bs 1.272.695,29.

El costo de vida se incrementó en 371.545,1% en doce meses.

Comisión Iteramericana de Derechos Humanos otorga medidas de protección urgente a la Maternidad Concepción Palacios.

Datanalisis: El 98% de los venezolanos considera que la situación del país es negativa.

Presidente (E) Juan Guaidó haciendo entrega de ayuda humanitaria a la sede de la Asociación de las Damas Salesianas: “Nicolás Maduro o no manda o tiene miedo porque no ha mandado a encarcelarme, o no nos conocen o no han visto nuestras actuaciones o ya no saben ni lo que hacen; si querían amedrentar sepan que vamos con el doble de fuerza, De nuevo, pueblo de Venezuela, no sólo damos la cara a plena luz del día sino nos estamos preparando para el cese definitivo de la usurpación.”

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos, John Bolton desde su cuenta de Twitter: “Maduro cometió otro gran error luego de la detención ilegítima de Roberto Marrero, director de despacho del presidente encargado Juan Guaidó”.

Abrams: Habrá consecuencias directas para los responsables de la detención de Roberto Marrero

Carol Padilla, la juez responsable de la detención de Roberto Marrero

Venezuela, Cuba y Nicaragua en la lista negra de violaciones a Derechos Humanos, según Cidh

Senadores estadounidenses piden la liberación de los ejecutivos de Citgo encarcelados en Venezuela

El insulto de Diosdado Cabello contra Bachelet le da la vuelta al mundo

Fabiana Rosales agradeció a la primera dama de Chile por el recibimiento dado

El Sebin destrozó la vivienda de Roberto Marrero para llevárselo detenido

Lorenzo Mendoza dio un mensaje motivacional a sus empleados luego de los saqueos en sus fabricas el Zulia, No nos vamos…

Carlos Larrazábal: El Seniat debe reconsiderar fecha para que comercios paguen el ISLR ante tanta calamidad

EEUU amenaza con retirarse de reunión del BID si China impide presencia de ricardo hausman

El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) contabilizó este jueves 21 de marzo al menos 50 casos de agresiones contra periodistas en las dos primeras semanas de marzo.

Allanan vivienda de diputada Kelly Perfecto, del Mov. Tupamaro, quien se sumó a la AN y reconoció a Guaidó. Asegura que había tenido una conversación con Marrero la noche del miércoles. Está escondida.

Al menos 72 personas han sido detenidas durante visita de la Comisión de la ONU.

Retuvieron a 13 parlamentarios por 3 horas en Bolívar.

Rodrigo Cabezas asegura que elecciones de 2018 fueron ilegítimas.

CIAP UCAB lanza dos programas de formación completamente en línea web.

EEUU permitirá a abogados de Guaidó que litiguen por CITGO ante acreedores.

Estudio OIM cifra en unos 25 mil, los inmigrantes venezolanos en República Dominicana.

Crisis venezolana y cumbre Prosur marcan reunión entre Piñera y Duque.

La UE impone a Londres un ultimátum de 20 días para que aclare el Brexit.

Trump: “Es hora de que EE UU reconozca la soberanía israelí sobre los Altos del Golán”.

Los B737 siniestrados carecían de un dispositivo de seguridad que Boeing vendió como opcional.

EEUU, Grupo de Lima y UE rechazan secuestro a Marrero.

Régimen de Maduro condenó a la juez Afiuni a 5 años de prisión por “corrupción espiritual”.

Falleció el economista Ramón Espinasa.

Jose Vicente Rangel no se ha recuperado.

CIDH incluye a Venezuela en la “lista negra” por DDHH.

Michel Temer es arrestado en Brasil por supuestos casos de corrupción durante su presidencia

“La justicia nació para todos”, afirmó Bolsonaro sobre detención de Temer.

Citigroup depositará en una cuenta de EEUU 200 millones de dólares del BCV.

Senadores de EEUU piden liberación de ejecutivos de Citgo.

44 muertos en China por explosión en planta química.

El venezolano Kevin Jorges recibió el Premio Marco Antonio Ettedgui de teatro.

La Juve no acudirá a Estados Unidos por temor a un arresto a Cristiano Ronaldo.

Luis Miguel le lanzó micrófono al técnico de sonido en pleno concierto por fallas tecnicas.

La Vinotinto enfrenta a Argentina en Madrid.

Saludos

Música y silencio… Combinan fuertemente porque la música se hace con el silencio, y el silencio está lleno de música. …Marcel Marceau

www.sontitulares.com www.elimpulso.com

Viernes 22 de marzo de 2019