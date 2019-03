Rafael Dudamel puso su cargo “a la orden” porque “han politizado” a la Vinotinto #23Mar

Pese al triunfo histórico de la selección venezolana de fútbol contra su similar de Argentina, este viernes 22 de marzo, en un partido disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde la Vinotinto ganó 3-1, la victoria se “empañó” luego de las declaraciones del director técnico venezolano, Rafael Dudamel.

De manera sorpresiva, cuando se realizaba la rueda de prensa posterior al partido, Dudamel comunicó que puso su cargo a la orden, explicando: “He puesto mi cargo a disposición porque he sabido que durante todo este tiempo hemos venido conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados y hoy lamentablemente hemos vivido una experiencia muy amarga, muy triste que me tiene muy desilusionado”.

Esta situación se origina, ya que el mismo día del compromiso, el representante de Venezuela ante España del Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Antonio Ecarri, visitara al conjunto criollo que se preparaba para enfrentarse a Argentina.

Dudamel aseveró que lamentablemente han politizado la selección, por lo cual agregó: “Responsablemente atenderé al partido del día lunes. Luego los directivos tomarán una decisión”.