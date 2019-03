Cancillería Colombia informó que el paso por las trochas no son ilegales #24Mar

Victor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería de Colombia, comentó que a pesar de que las trochas se convierten en un tránsito migratorio e irregular, esta no es una zona ilegal.

“La irregularidad migratoria no es ilegal”, aseguró. “Una persona que entra irregularmente al país no está en condición de ilegalidad; está haciendo uso de un camino irregular, que no es adecuado, pero no está cometiendo un delito por cruzar un río”.

En una rueda de prensa, Bautista presentó un nuevo plan Frontera segura y humanitaria, donde se incluyen los tópicos: Seguridad, sentido humanitario y control administrativo.

Esta nueva medida para las zonas migratorias colombianas terminarían siendo una ayuda extra para la gran cantidad de venezolanos que terminan desplazándose al territorio colombiano, incluso, por las vías más irregulares.