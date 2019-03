RETACITOS #24Mar

El allanamiento a la residencia y posterior secuestro de Roberto Marrero, además de amedrentar a la oposición, tiene como objetivo desviar la atención de la opinión pública del tremendo “ramplanazo” que le dio la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que era le menos que se esperaban en el palacio de Misia Jacinta, donde estaban convencidos que la ex presidenta chilena adoptaría una posición “salomónica”, “blandengue” y que sería algo como un saludo a la bandera, pero se equivocaron porque la doña se fue por la calle del medio, con mucha firmeza y contundencia, no dejando lugar a dudas de que en Venezuela existe un gobierno totalitario, que en estos momentos se encuentra pasando por el peor momento de los últimos 21 años y que trata de defenderse con uñas y dientes, para continuar exprimiendo a un país con una economía destruida y al que ya no le queda nada, sino un pueblo que está luchando para recobrar su libertad, su democracia y el restablecimiento de la institucionalidad.

Lo más inquietante del caso Marrero es que después que se produce el allanamiento con la presencia de fiscales del MP, los jefes del cuerpo de seguridad que actuó en el procedimiento, al parecer llamaron luego para disculparse porque la orden no la impartieron ellos, lo que pone en evidencia que hay una ruptura total en la cadena de mando dentro del régimen, dándose por descontado que es muy probable, que quien giró las instrucciones para este torpe y extemporáneo incidente, haya sido el capitán Diosdiablo, quien ha aparecido luego con su cara de “yo no fui”, pero que todo el mundo sabe que le tiene unas “ganas enormes” a Guaidó y que estaría muy feliz si pudiera verlo con los “ganchos puestos”, pero sabe que en estos momentos esa acción podría precipitar el cese de la usurpación, y han preferido no jurungar ese avispero y echarle el guante a gente del entorno cercano, a ver que pasa.

*****

El segundo golpe noble recibido por el alto gobierno en menos de 24 horas, fue la demuncia del teniente de las FAV Ronald Dugarte, quien fue calificado como “valiente” por el “pollo” Carvajal, en la que dio a conocer a través de unos videos las formas de tortura que presuntamente aplican los cuerpos de seguridad del régimen, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que le ha movido el piso durísimo al régimen, porque aún cuando todo el país sabe que estas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que disienten o están identificados con la oposición, no es menos cierto que quienes pasan por estas experiencias, en la mayoría de los casos no las denuncias por temor a las represalias, por lo que prefieren olvidar; pero en esta oportunidad las pruebas son irrefutables e irán al expediente de la CPI de La Haya.

*****

Insólito, después que un grupo de ex alumnos del Liceo Rafael Villavicencio, se dieron a la tarea de sacar de la desidia y el abandono a las áreas funcionales de la Institución, entre ellas la plaza y el busto del científico venezolano, promotor del positivismo. Pues resulta, sucede y acontece que el busto de bronce fue robado por manos peludas, enemigas de la instrucción pública, que tienen la mala intención de hacer desaparecer esta noble institución para convertirla en una ranchería, lo cual no solo no se puede permitir, sino que tiene que ser evitado a toda costa. Me atrevería a proponer a todos los ex alumnos del Villavicencio, iniciar una cruzada de defensa de la Institución, denunciando y señalando con nombres y apellidos a las personas e instituciones, que han estado maniobrando en los últimos años, para apropiarse de esos terrenos con demagógicos y politiqueros. Comentan que en el robo del busto de Villavicencio son varios los implicados.

*****

El personaje es ampliamente conocido, los adecos recuerdan que en su momento HC era uno de los que le cargaba las maletas a CAP, en muchos lugares se asegura que es un especialista del jalamecatismo, su melodía favorita es el saltarín, es más falso que un dólar ruso, pero baila al son que le toquen, además es hábil y más metido que una gaveta, así como se vivió a los adecos, también se ha vivido a los jerarcas de la revolución, por las redes circulan fotos de besos y abrazos con el actual presidente de la ANC, pero como sabe que ya a este proceso revolucionario le queda poco, también han circulado fotos donde aparece echándole el brazo a Juan Guaidó, quien por supuesto no conoce la trayectoria del personaje y no debería sorprender a nadie, que haya sido el inefable el que se lo presentó al presidente (E), tal vez con miras a aspirar a un camburito en el Gobierno de transición. Amanecerá y veremos.

*****

Durante la visita de la Misión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a Barquisimeto, a pesar del maquillaje al HCUAMP no les permitieron acercarse al lugar, por que allí estaban concentrados en las afueras del nosocomio, médicos, enfermeras, bioanalistas, personal administrativo y obrero, esperándolos para ponerlos al día de toda la problemática que a diario viven en la institución debido a la falta de medicinas, insumos, equipos médico quirúrgicos, lo que impidió que los anfitriones los llevaran hasta el lugar. Cuentan que a pesar de los esfuerzos no pudieron poner a funcionar los aires acondicionados para enfriar los quirófanos, de manera que de los 10 pabellones que hay en este centro asistencial, apenas están dos operativos, por lo que no se están realizando cirugías electivas, incluso aseguran que no llevaron al hospital muchos medicamentos, pero si equipos que se han estado pidiendo a lo largo del tiempo y aparecieron de la noche a la mañana, al parecer por obra y gracia del espíritu santo.

A toda la comunidad del Hospital Central les llamó mucho la atención, que después de estar reclamando por materiales e insumos, cuando se anunció la visita de la misión técnica de la ONU para el fin de semana, el miércoles se aparecieron dos gandolas llenas con todo lo necesario para remozar las instalaciones, productos que al parecer estaban almacenados desde hace bastante tiempo, como lo indicamos la semana pasada, en unos galpones ubicados detrás de la Polar, en la Zona Industrial I. A la misión no le permitieron tampoco ir al hospital Luis Gómez López porque su infraestructura sé esta cayendo, y atendiendo a una sugerencia de una doctora de Médicos Unidos, una organización dizque paralela al Colegio Médico, se trasladaron hasta el Pastor Oropeza, allí una doctora hija de un prominente médico larense se fue por la calle del medio y les reseño toda la problemática del centro asistencial, allí pudieron ver como en la emergencia había pacientes acostados en el piso encima de cartones.

Otros problemas que quedaron al descubierto durante esta visita de la ONU en cuanto al servicio de salud en Lara. Se pudo conocer que el servicio de oncología del Hospital Central esta paralizado desde el mes de enero de 2018, a pesar de que el edificio está terminado y tiene en su interior equipos que nunca han sido utilizados, los aires acondicionados no funcionan, hay mucha humedad y los muebles sé los est{an comiendo las termitas. Asimismo, se pudo conocer que el Servicio de Medicina Nuclear del nosocomio también está paralizado, aún cuando se sabe que es el único aparato que hay en toda la región centro occidental del país. Mas recientemente, el martes 19 de marzo, la emergencia del Hospital Central amaneció inundada, ya que en la zona de descanso de los médicos y enfermeras de guardia, que está ubicada justamente encima, a alguien se le olvidó cerrar un grifo y el agua se coló hacia la planta baja, de tal manera que allí las cosas andan de mal en peor a pesar del maquillaje a medias.

*****

Aseguran que mano Lencho estaría haciendo un buen trabajo en función de contribuir con la reinstitucionalización del país y la recuperación de la democracia, informan que el dirigente se ha estado reuniendo con un muy calificado grupo de personas relacionadas con el ramo agroalimentario, y en el marco de discusiones e intercambio de ideas, estarían preparando un conjunto de sugerencias para ser elevadas a la consideración del Presidente interino, Juan Guaidó, con la finalidad de que consideren la posibilidad de ser incorporadas, como un aporte de la sociedad civil, al Plan País que será el marco de referencia a través del cual se instrumentará el gobierno de transición; por supuesto, primero tenemos que seguir luchando con mayor intensidad, para lograr el cese de la usurpación.

*****

En un fuerte accidente de tránsito que se registró recientemente en la Av. Lara con la Av. Bracamonte, dos jóvenes perdieron la vida. Al parecer los jóvenes circulaban en un vehículo pequeño y cuando atravesaban la vía, una vez que el semáforo les dio paso, una camioneta Merú a gran velocidad se pasó la luz roja y se los llevó por delante, ya que supuestamente el conductor, quien andaba acompañado de una dama, dizque habría estado tomando algunos tragos, lo que le impidió ver la luz y reaccionar a tiempo para impedir el choque que truncó dos vidas. Aseguran que a este caso le han querido echar tierrita, ya que al parecer el chofer de la camioneta es escolta en el gobierno regional y la dama también prestaría servicios en dependencias oficiales de la región. Pregunta inocente: ¿Acaso ser funcionario público es alguna patente de corso para violar la Ley?

*****

Aseguran en el cotarro político regional, que Avanzada Progresista del sargento de Nirgua, anda como el cangrejo, en pleno retroceso. El pasado miércoles se celebró reunión en Palavecino, con fuertes discusiones, y dimes y diretes, pues como ya se ha hecho costumbre, hicieron una reestructuración en el partido, al dedal por ciento, sin consultar ni siquiera a su dirigencia, por supuesto mucho menos a las organizaciones de base. Allí se percibe que muy pronto habrá una fuerte desbandada, sobre todo en el sector femenino, y su jefe mayor, desaparecido por completo, ni se ve ni se oye, pero por los vientos que soplan, dizque al parecer estaría esperando para incorporarse al gabinete ministerial, en el proceso de reestructuración del Gabinete que adelantará el usurpador, donde acompañaría al Negro Fermín, pero los demás, sus seguidores, no encuentran en que palo ahorcarse, esto se veía venir desde hace tiempo.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que en la alcaldía del Achocolatado, desde hace algún tiempo no le están pagando las vacaciones al personal, con la excusa de que no hay dinero, de manera que cualquier trabajador al que le correspondan sus vacaciones, puede salir pero sin ningún pago, lo cual evidencia que el municipio está “quebrado” y están a la espera que el gobierno central les apruebe los recursos. También siguen los trabajadores a la espera que se resuelva el caso de la reparación de los ascensores, que van a cumplir años dañados, aún cuando la cámara municipal aprobó los recursos para la reparación y mantenimiento de esos equipos. También llega hasta nuestra mesa de redacción información que indica que la Taquilla Única de la Alcaldía de Iribarren donde se pagan los impuestos, está vacía no hay quien la atienda, entonces entendemos porque no tienen dinero, claro no hay quien cobre.

*****

Aseguran en medios políticos de la región, que quienes encabezaban a los colectivos que arremetieron contra los periodistas, el sábado pasado 16 de marzo, con motivo de la visita de la misión de la ONU a la cárcel de Uribana, es una dirigente chavista de la parroquia Catedral, quien al parecer andaba acompañada por un sujeto que es suplente de una concejal de Iribarren, tratando por todos los medios de impedir que los comunicadores cumplieran con su trabajo, llegando incluso a quitarle sus equipos al jefe de información de La Prensa. Ambos personajes están plenamente identificados, ya todos los colegas saben quienes son y de que pie cojean, de manera que hay que señalarlos como poco amigos de los medios.

*****

El pasado sábado 16 de los corrientes, el FAVL Palavecino realizó asamblea en la cancha deportiva de la Urb. Las Mercedes. Llamó poderosamente la atención que mientras los principales dirigentes municipales del Frente Amplio estaban cómodamente sentados, el pueblo, el soberano, al que todos ellos como dirigentes se deben, como siempre sufriendo parados, escuchando discursos y mas discursos, muchos de ellos repetitivos y con poca sustancia, al parecer se olvidaron que la política es para servir, no para que nos sirvan. A propósito, el aspirante a la alcaldía de Palavecino por nuevos tiempos, al parecer como que se presentó a ese a este encuentro, aún sin dormir la mona del día anterior, los que se ubicaron a su alrededor, comentan que destilaba fuerte olor a bebidas espirituosas, resultando verdaderamente difícil mantenerse un rato a su lado, ya que se corría el riesgo de salir también enratonado.

Juan Bautista Salas