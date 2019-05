Guaidó: Tenemos fuerza y robustez para disputar el poder y producir la transición

El mensaje fue claro. “Tenemos la fuerza y la robustez para disputar el poder y producir la transición hacia la democracia”, dijo el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, en la Plenaria de cierre del Congreso Internacional “Propuestas para el Plan País”, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en la ciudad de Caracas, este viernes 24 de mayo.

En el discurso de clausura del evento, Guaidó destacó que desde hace años se han estado construyendo las capacidades para llegar a la ruta trazada que tiene como objetivo la libertad de Venezuela a través del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

“Construir Unidad ha sido parte de esa construcción de capacidades. Hoy tenemos una Unidad cohesionada; pasamos de una Unidad electoral a una Unidad de causa”.

Asimismo indicó que aunque hoy en día la alternativa democrática en Venezuela es mayoría, no es suficiente, no basta con serlo; sino que hay que ejercerla en las calles, a través de los sindicatos, universidades, gremios, etc.

En la actividad estuvieron presentes autoridades de la UCAB, diputados de la Asamblea Nacional y expertos internacionales que hablaron sobre el tema de transición hacia la democracia, entre otros puntos.

Propuestas y proyectos en las áreas social, justicia, economía, comunicación, entre otros, le fueron entregados Guaidó, para reforzar el Plan País. Tal esfuerzo, así como la participación de los ponentes internacionales, fue agradecido por el Presidente (e).

¿Quién?

El Presidente encargado de Venezuela, en su intervención se preguntó quién representa actualmente al régimen, pero además destacó el desconocimiento que estos tienen sobre la situación del país.

“¿Hoy una de las grandes dudas que tenemos es: ¿quién representa al régimen?. Parece que nadie quiere liderar lo que queda de ese proyecto. No conocen la realidad de los venezolanos”.

Guaidó además criticó que este jueves Maduro, desciña que no había dinero para importar alimentos, y al mismo tiempo aprobaba recursos mil millonarios para la compra de uniformes militares, armas de guerra y tecnología 4G y 5G.

Para finalizar, el Presidente (e) de Venezuela agradeció a la diáspora venezolana de más de cuatro millones de personas, el respaldo y su disposición a colaborar en la ruta hacia la transición.