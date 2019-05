Rubio: Cualquier elección llevada a cabo con Maduro en el poder no será libre ni justa #27May

El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, habló acerca de las conversaciones que se realizarán en Noruega, donde se tiene como finalidad conciliar la ruta de la democracia para Venezuela.

Ante esta idea de negociación, Rubio señaló que es importante estar alertas a cualquier tipo de movimiento que piense realizar el régimen de Maduro.

«Las negociaciones pasadas fracasaron porque las usaban para dividir a la oposición y ganar tiempo… Cualquier elección llevada a cabo con Maduro en el poder no será libre ni justa», aseveró vía Twitter.

Past negotiations with #MaduroRegime failed because they used them to divide the opposition & gain time.

I hope #OsloTalks can help make progress towards the return of democracy to #Venezuela. But any election conducted with #Maduro in power will not be a free & fair one.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 26, 2019