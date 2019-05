Ángel Alvarado: BCV después de tres años presenta al país “cifras maquilladas” #29May

Las cifras sobre el comportamiento de la economía venezolana, dadas a conocer este martes por el Banco Central de Venezuela, después de tres años ocultándolas, “están maquilladas”, tratando aun de ocultar la profundidad de a crisis, asegura el economista y diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado.

El parlamentario, quien forma parte de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, asegura desconocer las razones que llevaron al instituto emisor a darlas a conocer, de manera sorpresiva y tampoco sabe porque lo esta haciendo en los actuales momentos.

Se recuerda que el Banco Central de Venezuela suspendió hace tres años, la emisión mensual de las cifras sobre inflación, sobre crecimiento de la economía, sobre indice de escasez, que estaba obligado legalmente a publicar los primeros días de cada mes, decisión que fue adoptada sin dar ningún tipo de explicación al país, tampoco a los sectores productivos de Venezuela.

“Ciertamente desconozco que disparó que el BCV haya publicado las cifras en estos momentos, pero obviamente las cifras de inflación están maquilladas, ellos venían colocando en cuanto al Indice de Precios al Consumidor con una cesta de bienes y servicios que no se correspondía con la cesta de bienes y servicio del consumo del venezolano, básicamente estpan colocando los CLAP que son unos bienes que no tienen precio comercial, es por eso debido a este maquillaje dan una cifra de inflación inferior al nuestro y si se calculara libremente, daría una cifra similar a la que hemos dado en la AN, como ocurrió en el año 2017 “, señala Alvarado.

Agrega que con respecto al indice Producto Interno Bruto (PIB) tambien hay una contracción de 45 puntos del PIB, mientras que de acuerdo con las estadísticas de la AN, la contracción es de 55%, no es tanta la diferencia, advitiendo que la AN no mide el PIB sino el ïndice de Actividad Económica, pero en cualquier caso refleja un colapso de la economía, muy similar al colapso de Unión Soviética, con lo cual esa cifra del PIB refleja la dificil situación que esta viviendo la economía venezolana, el colapso por el que esta atravesando.

Ratifica que durante la gestión de Nicolás Maduro ha habido una pérdida del 55,7% de la actividad económica, lo que indica que ha habido una contracción en la economía, quedando operativa solo el 44,3% de la actividad productiva nacional.

El economista y parlamentario descarta que el BCV haya publicado esta cifras para tratar de buscar financiamiento internacional, advirtiendo que obtener recursos en los mercados financieros internacionales, requiere mucho más que publicar unas cifras, esto esta totalmente descartado, sea bien por la situación política, sea porque Maduro no es reconocido internacionalmente, puede ser también porque se requiere presentar un Plan Económico, afirmando que por estas razones, esto está totalmente descartado