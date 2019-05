Fidel “Lo encegueció con mujeres y brujería” dijo Teniente Coronel retirado sobre Chávez #29May

El teniente coronel retirado, Emirio Antonio Brito Valerio, perteneciente a la promoción de 1974 “General en Jefe José Ignacio Pulido”, y quien también fuera hombre de extrema confianza del ex presidente fallecido, Hugo Chávez, reveló a través de un audio que Fidel Castro “lo encegueció (a Chávez) con mujeres y brujería” durante su mandato.

El que también fuera ex secretario privado de Chávez, confesó que en reiteradas ocasiones le insistió en no confiar en Fidel, puesto que este no quería nada bueno para él. No obstante, este hizo caso omiso, por lo que Brito reconoció que “Fidel lo encegueció con muchas cosas, con mujeres, lo sugestionó con brujería”.

Seguidamente, Brito expresó que la última conversación que sostuvo con Chávez -un año antes de su muerte- este le expresó estar enfermo y le pidió ayuda para encargarse de los movimientos en el Palacio, puesto que, según lo dicho por Brito, de su alrededor saldría el puñal que lo mataría.

Aun así, Emirio “con el dolor de su alma” desistió de la oferta y le aseguró a Chávez que los “tenientes malandrosos” que él tenía allí, como “Diosdado Cabello, Chacón Escamillo y Andrade” habían cogido “demasiado vuelo” y que por ende, el que podía salir muerto de ahí era él (Brito).

Cabe resaltar que, dicho audio fue confirmado por Infobae a través del general de división (R) José Gregorio Montilla Pantoja, quien afirmó que sí era la voz de Brito Valerio.