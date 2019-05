Presidente (E) Juan Guaidó visitó este miércoles instalaciones de RCTV #27May

View this post on Instagram

Este miércoles 29 de mayo se viralizó a través de las redes sociales un video donde el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recorría los pasillos del canal pionero de la televisión venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV). “Hace 12 años alzamos la voz contra el cierre de RCTV. Tomamos la firme decisión de ser libres y darles a nuestros hijos una democracia que no hemos conocido. Cada día de esta lucha ha valido y valdrá la pena. RCTV volverá muy pronto anunciando la Venezuela libre que tanto soñamos”, escribió Guaidó en su cuenta en Twitter @jguaido el pasado 27 de mayo. Es importante recordar, que el 27 de mayo de 2007 los venezolanos vieron por última vez la programación de RCTV, que cumplía más de 50 años de transmisión ininterrumpida en señal abierta. El “comandante supremo” Hugo Chávez ordenó no renovar la concesión a uno de los canales de televisión más importante de Venezuela. Video: Cortesia Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #JuanGuaidó #RCTV #Cierre #Régimen #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #29May