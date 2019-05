Ana Virginia Contreras: Vamos a continuar en esta protesta activa en defensa de nuestros niños #29May

Para solicitar una explicación en torno a la logística que esta adelantando la Cruz Roja venezolana en cuanto a la distribución de la ayuda humanitaria a los centros asistenciales del país, para que sean atendidos los sectores más vulnerables, Ana Virginia Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, acudió a esta institución.

Señaló que en estos momentos hay un grupo de venezolanos que se encuentran luchando por el derecho a la salud, por lo que se trasladaron a la sede de la Cruz Roja en busca de la información que les despeje las dudas sobre el destino de los medicamentos e insumos que están llegando al país.

“Queremos preguntarle a los señores de la Cruz Roja, ¿qué ha pasado con la ayuda humanitaria? ¿Cuántos insumos han ingresado al país?, porque hay un principio de transparencia, señor Mario, el pueblo venezolano tiene el derecho de saber, cuantos insumos han llegado, porque no es posible que hoy en algunos hospitales, hay antibióticos, pero no hay como limpiar esas unidades clínicas, reconociendo que la zoología bacteriana que afecta a un hospital, transmite microorganismos patógenos ,que no solamente complica el cuadro patológico del paciente, sino que también complica la salud de los trabajadores”, señaló Conteras.

Agregó que en una de las tantas actividades que están planificando, porque no se les ha olvidado que hay 24 niños esperando por trasplante de médula, esperando ser trasladados a Italia para que puedan tener posibilidades de vivir, agregando que los gremios de la salud, hoy están empoderados en este camino, para lograr que estos niños, tengan una oportunidad de vida.

“Por eso el gremio de enfermería que yo represento, no está llamando a un paro de actividades, porque el paro ya lo decreto el régimen de Nicolás Maduro, quien no está suministrando los insumos ni los requerimientos para dar esa atención de calidad, pero si seguimos en una propuesta activa, para visibilizar este grave peligro que se cierne sobre la salud de los venezolanos”, dijo Contreras.

No descarta que en muchos centros hospitalarios haya contaminación, porque no tienen cloro para la limpieza, tampoco tienen barreras de protección para los trabajadores, admitiendo que esta contaminación puede diezmar una unidad de neonatología si no se desinfecta.

“Por eso siempre lo hemos venido denunciando que los trabajadores del sector salud estamos haciendo practicas contemplativas, contemplando como se extingue la vida de los seres humanos, pero no podemos hacer intervenciones. ¿Qué estamos pidiendo? Que así como el día lunes apareció la Vancomicina y el Meropenem de una manera mágica en el hospital de niños, por una protesta que hicimos, que los señores directores de hospitales tomen conciencia, que no podemos estar guardando en dépositos los materiales, hay que sacarlos para poder prevenir; y el día que se acabó, se acabó y vamos a seguir pidiendo, pero no puede ser que el lunes protestamos y el martes aparecieron los productos, nuestras compañeras que están allí, están amenazadas, que si siguen denunciando, van a ser destituidas y ya se los hemos dicho, venimos con los zapatos rotos, con los uniformes sucios, pero venimos con toda la voluntad de seguir preservando la vida de nuestros niños y por eso vamos a continuar en esta protesta activa”, advirtió Ana Virginia Contreras.