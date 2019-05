Aviem: Solventar crisis del Sistema Eléctrico conlleva un cambio de gobierno #30May

El Sistema Eléctrico que lleva la electricidad a todo el país está muy vulnerable, frágil, inestable, asegura Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos Mecánicos y profesiones Afines (Aviem), quien estima que la solución de esta crisis pasa por un cambio político en el país.

Asegura el dirigente gremial que hasta tanto no haya en el país un cambio en el modelo político, resultarán inútiles los esfuerzos que se hagan para resolver el problema por el que viene atravesando el desde hace varios años, el servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

Recordó que desde hace mucho tiempo se ha venido alertando en torno al deterioro del servicio de electricidad, como consecuencia principalmente de la falta de mantenimiento y de la ejecución de las inversiones necesarias para su expansión y crecimiento, a lo cual se suma el impacto de la diáspora, ya que buena parte del personal calificado de la empresa se ha ido a otros países en busca de mejores condiciones de vida, dejando a la empresa prácticamente a la deriva.

Para el presidente de Aviem, el parque de plantas termoeléctricas que existen en el país están inoperativas, de allí que de 14.000 Mw instalados solamente están disponibles 1,800 Mw.El especialista advierte que de nada va a servir recuperar el parque termoeléctrico que existe en el país, ya que no hay el combustible necesario para su operación efectiva, asegurando que como se ha venido advirtiendo, estamos en presencia de una crisis estructural donde están afectados todos los eslabones de la cadena: la generación, la transmisión y la distribución, asegurando que este no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana, mucho menos cuando no hay disponibilidad de los recursos necesarios para impulsar su recuperación.