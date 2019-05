Carlos Garrido: Jubilado y pensionados de Cantv denuncian desmejoras en reivindicaciones laborales #30May

Una protesta en reclamo de unas mejoras condiciones laborales y salariales, realizaron este jueves un grupo de trabajadores activos y jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), ante la sede de la empresa.

Carlos Garrido, presidente de la Asociación de Jubilados de la telefónica, indicó que están iniciando el proceso de llamado a esta lucha que han mantenido constantemente los trabajadores, jubilados, pensionados y sobrevivientes de la Cantv, producto del desmejoramiento total de los derechos laborales y constitucionales que se han adquirido a través de las contrataciones colectivas y a través del tiempo, ya que es una lucha constante a favor de mejorar la calidad de vida.

“Hoy estamos protestando en razón de la problemática de la salud que ha sido desmejorada y viene siendo desmejorada progresivamente en el tiempo, debido a que Cantv ha estado violando los convenios dentro de nuestra contratación colectiva, donde se estipula un 100% de beneficios para todos los trabajadores jubilados y pensionados de la empresa y aparte de eso, ya en los servicios médicos no nos están atendiendo como lo hacían anteriormente, ya las clínicas no han ido cerrando sus puertas y los medicamentos que se reciben a través de la empresa prestataria de este servicio ya no lo están haciendo continuamente, no están entregando los medicamentos a los jubilados, como está contemplado en la Convención Colectiva. Claro, entendemos la parte de que es que Cantv no esta cumpliendo a tiempo con los pagos a los prestatarios de esos servicios”, afirmó.

Garrido agregó que CANTV para que los trabajadores pueden acudir a un médico, hay que llamar, hay que pedir permiso, hay que hacer una serie de trámites que limitan y complican la vida del jubilado.

“Nosotros para solicitar medicamentos ahora en Locatel, si allí hay el producto, entonces la Cantv tiene que dar la autorización para que ese medicamento sea entregado al trabajador jubilado, cosa que no debería suceder porque eso debería ser transparente para el jubilado; el jubilado cuando pide una asistencia primaria, Canvt no da la información como corresponde para orientar al jubilado hacia donde debe dirigirse, entonces van a ciertas clínicas a pedir una asistencia a solicitar una consulta y en muchos casos tienen que cancelar el monto, para recibir luego un reembolso que se entrega dos o tres meses después, con un dinero totalmente devaluado”, señaló el dirigente gremial.