En dos años se dejaron de hacer 500 trasplantes en Venezuela #30May

Unos 500 pacientes resultaron afectados tras dos años de paralización absoluta de los procedimientos de trasplantes de órgano, así lo indicó Lucía Velutini, directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) este jueves 30 de mayo.

Velutini destacó “que los centros hospitalarios en el país no están en condiciones de atender a los niños que son pacientes cancerígenos”. Puntualizó que los quirófanos no están aptos, los aires acondicionados no funcionan y no llegan los tratamientos de inmunoterapia e inmunosupresores.

La representante de ONTV precisó que no existen antibióticos para este tipo de pacientes, sobre todo de los tipos vancomicina o meropenen, cuyos tratamientos se extienden por más de cuarenta días.