Barinenses: Aquí nació la revolución y aquí debe morir #31May

Ante el llamado que hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a manifestar en el estado que ha sido bastión par el chavismo, ciudadanos del estado Barinas afirman que la salida masiva de la gente a la calle demuestra que ha disminuido la influencia del oficialismo.

“Gracias a la revolución no contamos con los servicios básicos en la comunidad, no hay gasolina, ni agua ni luz. Lo único que ha hecho el oficialismo por el municipio Sabaneta es poner estatuas, mientras que no han insumos”, expresó unos ciudadanos.

Otros señalaron que la “cuna de Chávez” dejó de ser simpatizante de Nicolás Maduro y ya no creen en idolatría perversa que solo ha generado la descomposición de la sociedad.

«Hay mucha desolación y abandono. En Barinas no hay siembra, ganado hay muy poco», expresó otra habitante del estado Barinas.

Lea también: Juan Guaidó desde Barinas: En las calles lograremos el cese de la usurpación https://www.elimpulso.com/2019/05/31/juan-guaido-desde-barinas-en-las-calles-lograremos-el-cese-de-la-usurpacion-31may/