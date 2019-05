Juan Guaidó desde Barinas: En las calles lograremos el cese de la usurpación #31May

View this post on Instagram

Desde el estado Barinas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que seguirán con la conformación de los Comité de Ayuda y Libertad, para continuar avanzando hasta lograr el cese de la usurpación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó considera que la calle, la fuerza ciudadana, “es sin duda lo más importante, porque es nuestro espacio de lucha como venezolanos”. “¿No hay gasolina? Hay que protestar. Se robaron el dinero, no hay comida, no hay medicinas”, agregó. Aseguró que desde el régimen prefieren comprar armas y uniformes militares antes que atender a los niños del J. M. de Los Ríos y a todos los venezolanos. El presidente Guaidó llegó este viernes a Barinas como parte de la Operación Libertad, gira que encabeza en diversas regiones del país. Vídeo: @AsambleaVE Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #JuanGuaidó #Barinas #OperaciónLibertad #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #31May