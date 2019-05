Guaidó: Llegó el momento de la valentía, la fuerza y calle #31May

El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó este viernes desde Sabaneta, estado Barinas que «llegó el momento de que ingrese la ayuda humanitaria» al país.

«Llegó el momento de la valentía, la fuerza, calle y la gente exigiendo lo que nos corresponde. Llegó el momento de que ingrese la ayuda humanitaria y que no sigan muriendo los chamos», expresó Guaidó.

«Nunca nos quitarán la esperanza de sacar a este país adelante a pesar de lo que hemos sufrido. El campo está abandonado y los pocos que producen no pueden transportar la mercancía por falta de gasolina», agregó.

Guaidó señaló «vamos a seguir en la lucha, no nos vamos a rendir nunca. Si la causa es justa y noble no podemos decir que no vamos a luchar».

Por ultimo convocó a una movilización este sábado en la Plaza Madre Vieja de Barinas por el «cese de la usurpación».