Maduro a Jorge Ramos: Si fueras venezolano tendrías que enfrentarte a la Justicia #2Jun

El periodista mexicano, Jorge Ramos, publicó parte de la entrevista que le hizo a Nicolás Maduro en Miraflores el pasado mes de febrero. En ella Maduro ataca al periodista quien negó estar involucrado con los asesinatos de los jóvenes en las marchas del año 2014 y 2017. "Nadie puede pretender acusarme a mí de delitos que jamás he cometido. Tú traes afirmaciones, acusaciones, si fueras venezolano tendrías que enfrentarte a la Justicia", dijo Maduro a Jorge Ramos. Es importante mencionar, que el régimen de Nicolás Maduro se apropió del material grabado por el equipo de Univisión el pasado 25 de febrero en el Palacio de Miraflores, pero cuatro meses después la entrevista llegó a manos del reconocido periodista.