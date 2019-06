María Corina Machado: La ruta del 233 sigue siendo la vigente #2Jun

View this post on Instagram

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, Maria Corina Machado, aseguró que la ruta del artículo 233 de la constitución venezolana sigue siendo vigente para lograr la salida definitiva del régimen de Nicolás Maduro del poder. "La ruta del 233 sigue siendo la vigente; sobre la base de la ética, sobre la base de la fuerza. No nos desviemos", dijo Machado en una entrevista para el canal internacional @VOAnoticias. Machado puntualizó que desde la Habana, Cuba, se diseña planes para dejar las mafias gobernando en Venezuela.