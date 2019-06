RETACITOS #2Jun

Lamentablemente la crisis y el fallecimiento de los niños no solamente se está produciendo en el hospital J.M de los Ríos, también en la unidad de neonatolgía del Pediátrico del HCAMP, esta semana al parecer tres niños fallecieron debido a la presunta contaminación con una bacteria denominada Seudonoma Audioginosa, que es potente y contaminante, según los expertos. Esta información la han estado ocultando y dizque han amenazado a los padres que quieren buscar ayuda, porque saben que sus hijos están corriendo un alto riesgo, sobre todo aquellos niños prematuros que están en incubadoras en donde meten hasta dos recién nacidos, sin importar su cuadro clínico, ya que al parecer no hay recursos para mantener la unidad de neonatología Dr. Kolman Putterman, eminente pediatría que hoy debe estarse revolviéndose en su tumba al ver este desastre. La mayor desgracia es que mientras esto ocurre, el régimen destina 56 millones de euros para comprar uniformes y montar una fábrica de ametralladoras. Lo más grave es que un especialista consultado advierte, que si no hay correctivos urgentes, van a seguir muriendo los niños en el Pediátrico.

La semana pasada dimos a conocer en esta sección, algunos de los guisos que se vienen cocinando en la empresa eléctrica regional, como es el cobro en dólares por realizar instalaciones de luminarias y la venta de transformadores destinados a reparar fallas eléctricas en las urbanizaciones y barrios de Lara, a particulares, también en billetes verdes. De allí que nos sorprendió que al comienzo de la semana la prensa regional, recogiera en su primera página, denuncias de dirigentes sindicales de la empresa anunciando que destaparían esa olla podrida que hay internamente y en la que supuestamente estarían involucrados gente del alto nivel. Tenemos plena confianza en la seriedad de los trabajadores y seguramente las montarán una cacería de brujas, porque el negociado que allí existe es bastante productivo y seguramente no van a estar dispuestos a perderlo, de allí que es probable que estén dispuestos a llevarse en los cachos a cualquiera que se les atraviese en su camino, pero la mejor forma de defenderse es denunciándolos con los soportes para que no queden dudas.

Por cierto que los muchachones de la empresa eléctrica no son los únicos que andan guisando, llegan denuncias de que también los de la telefónica estatal al parecer andan en lo suyo. En efecto, como andan en vehículos de la empresa con uniformes rotulados, presuntamente llegan a las urbanizaciones, como tienen llaves de los armarios de interconexión, dizque sustraen las regletas y dejan incomunicadas a una parte de las urbanizaciones, situación que se ha venido repitiendo en varias zonas de Barquisimeto, lo cual han venido haciendo a pleno día y a la vista de todo el mundo, porque nadie sospecha, sino hasta que llega a su hogar y se encuentra con que el teléfono no tiene tono. Lo más grave del asunto es que el parecer la gerencia de la empresa informó a los vecinos que no tienen material para solucionar el problema y que no se les ha debido permitir intervenir sin mostrar la orden de trabajo, recomendaron asimismo tomar los datos a los trabajadores y fotos a los vehículos en los cuales se desplazan, así que recomendamos a los barquisimetanos estar alerta y emplazar a los supuestos “técnicos” de la telefónica a mostrar la orden de trabajo, tómenle los datos y las fotos de los vehículos y las cuelgan por las redes sociales, para saber quiénes son los malandros.

Siempre se ha dicho que cuando el barco se hunde, las ratas huyen y esto parece estar ocurriendo en forma intestina dentro del régimen, ya son varios los diputados que fueron electos en las filas del PSUV que se han puesto al lado de la Constitución y han expresado su apoyo a Juan Guaidó como Presidente encargado de la República, hasta el cese de la usurpación. El pollo Carvajal acaba de solicitar desde su prisión en España, su incorporación como diputado Activo a la Asamblea Nacional y hay que estar atentos, porque no debe sorprender que en los próximos días se produzcan nuevas incorporaciones de parlamentarios de la revolución a la AN, ya que muchos están viendo que cada día s reduce la capacidad de maniobra del inquilino temporal de Miraflores y no están dispuestos a sepultarse con el personaje, de allí que se ha tenido información de que se han estado tendiendo puentes y Guaidó les ha dicho a todos que desde la oposición, las manos están tendidas a la espera de que se pongan del lado de los buenos.

Aseguran en los medios políticos regionales, que a pesar de los grandes esfuerzos que sigue haciendo el sargento de Nirgua, para mantener su imagen como dirigente político nacional, al parecer es tal el rechazo que provoca Avanzada Progresista en la región, y en todo el país, que es comentario a soto voce, que en la última reunión del grupo de los 21, la semana que está finalizando, dizque que el Coordinador de la Sociedad civil, también el Secretario . General de AD y el representante de Voluntad Popular, cuando le tocó el momento de intervenir el representante del partido AP supuestamente hicieron mutis de la escena, para no volver a escuchar las acostumbradas mentiras, que repiten como loros. Aseguran que el sargento de Nirgua ahora anda más solo que empresario en plena quiebra. Sus últimas decisiones, actuaciones y posiciones lo siguen haciendo uno de los políticos más rechazados, criticados y poco apreciados de la región y el país…

A propósito sigue tomando fuerza la tesis en torno al manejo poco eficiente del partido blanco en la región, lo que se ha sentido en forma notoria en estos momentos cuando el Inefable que es el que siempre ha mandado en la organización a nivel regional, no se encuentra presente por razones de fuerza mayor. Aseguran dirigentes de la base Boby al parecer no estaría haciendo el trabajo adecuadamente, ya que afirman que es un personaje que siempre tiene que tener a su lado alguien que lo estimule, que lo oriente, que le indique los pasos que tiene que dar y la dirección a seguir, razones por las cuales desde el alto mando del partido en la Capital de la República, estarían evaluando la posibilidad de enviarle a un dirigente nacional de peso específico y colocárselo al lado como coach, con la finalidad de que la organización no se siga rezagando, sobre todo cuando se avizora que hay posibilidades reales de realizar elecciones primarias para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular. Son solo rumores, pero cuando el río suena es porque piedras trae, Boby no debe olvidar que camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Al parecer también se viene cocinando entre gallos y media noche, a través de algunos contactos entre organizaciones políticas nacionales y de la región, el manejo de algunos nombres que aun cuando son viejos veteranos en la política, habían mantenido “in pectore” sus aspiraciones; sin embargo, les han estado alimentando el ego y hoy aparecen convencidos, que cualquiera que se postule para la gobernación, con un 30% de cumplimiento de su programa de gobierno, habrá reemplazado con creces la gestión de Carmelina, que ya es mucho decir. De allí que no me haya causado extrañeza cuando llegó a nuestra mesa de redacción, la versión indica que hay conversaciones serias entre PJ y otras organizaciones, para postular en el momento en que se abra la campaña electoral, el nombre del Filibustero como candidato a gobernador de Estado, al parecer al personaje se lo han vendido a Marquina como una “pepita de oro” , con apoyo e las bases adecas, con muchos amigos en la región y siempre dispuesto a un “open house”, lo que le daría algún chance. Bueno amanecerá y veremos.

Un karma verdadero el que están padeciendo los habitantes de la parroquia Siquisique, en el Municipio Urdaneta, ya que al parecer los muchachones de Hidrobarro, mejor conocida como Aguas de Lara supuestamente les están pidiendo a los vecinos US$ 400 para reparar un motor que les permita tener el vital líquido. Las comunidades de la zona están exigiendo que Carmelina les de una explicación de que se ha hecho con los presupuestos asignados para estas obras y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de aguas en la entidad. Para colmo de males, el burgomaestre del municipio cuando le tocan el tema se pone más ladino y advierte que esta materia no es de su competencia, sino que es de competencia regional, o sea que ocurre y acontece, que todo el mundo se lava las manos en relación con el problema. La gran pregunta que se hacen los vecinos de la parroquia es dónde están los reales, ya que aseguran que en los dos años de gestión la gobernación nunca le ha explicado a los larenses en qué se han gastado los churupos, porque los problemas no solo que están allí, sino que se profundizan.

En la carrera 7 entre calles 1 y 3 de la Urb. Rafael Caldera en su primera etapa, hay una tubería rota de aguas blancas que está botando el vital y necesario líquido, desde hace más de seis meses, las comunicaciones y reclamos para Hidrobarro se han quedado sin respuestas, ya que es tanta la ineficiencia que ni siquiera se dignan a darle una respuesta a los habitantes de la zona, a lo cual están obligados, de acuerdo con la normativa legal vigente; el resto de los entes a los cuales se ha elevado esta queja, tampoco han dado respuesta, ya que al parecer el problema de la alta de eficiencia es colectivo a nivel de la administración pública regional. Pero también en la Carrera 1 con 7 de la misma urbanización, hay un bote de aguas negras que lleva a los vecinos por la calle de la amargura, tampoco han tenido respuestas, los vecinos han metido mano, cuando llamaron a Hidrobarro la respuesta fue: “En aguas de Lara no hay cuadrillas, no hay carros, no hay camiones, no hay maquinarias, no hay nada” .

Los vecinos de la Rafael Caldera en el oeste de Barquisimeto, han llegado a la conclusión de que Carmelina esta siendo engañada, ya que el presidente de la Hidrológica dijo recientemente en programas de la televisión regional que Hidrobarro está realizando trabajos, sobre todo en las parroquias Juan de Villegas, ajustados a derecho y que tiene las maquinarias, equipos, insumos y todo lo necesario. Ante estas afirmaciones del funcionario, los vecinos tienen el temor de que a la gobernadora no le están diciendo toda la verdad.Pero también hacia la carrera 9 de Santa Isabel, esta ocurriendo lo mismo; pero también en la avenida principal de la Luis Hurtado Higuera, hay un bote de agua desde el mes de octubre del año pasado, al extremo que ya los vecinos de esta urbanización se encuentran haciendo las colectas respectivas con la finalidad de hacer comprar una torta, sangría de la que fabrican en la ciudad del Morere, con la finalidad de celebrar el primer año de vida del bote de agua y de la mayor demostración desidia de hidrobarro. A los vecinos de la zona les rogamos que nos mantengan informados para que les sigamos recordando lo mal que lo están haciendo.

Es tal el deterioro que ha sufrido el país, que además de que los cargos gubernamentales, normalmente ocupado por militares, se pudo conocer en la protesta de varias comunidades del Municipio Palavecino, realizada el pasado miércoles en las oficinas de hidrobarro en Cabudare, que el director de ese Instituto, quien supuestamente se hace pasar por ingeniero, aun cuando no aparece registrado en ninguno de los colegios de ingenieros del país, quedó muy mal parado, además sin derecho a pataleo, porque en plena asamblea, uno de los ciudadanos presentes lo dejó desnudo en el medio del patio, al decirle palabras más, palabras menos: usted no es ningún ingeniero, usted estudió con mi hija, y apenas llegó hasta el sexto semestre de ingeniería. De manera que no mejora nada el enfermo, y aseguran que el personaje con el mayor caradurismo, continúa laborando, como si nada. La conclusión de muchos de los presentes en la Asamblea, fue “con razón estas instituciones no funcionan, porque quienes están al frente de las mismas, son seleccionados por ser políticos, no por ser profesionales capaces y bien documentados”.

Sería interesante averiguar en qué va a parar la investigación que se ha hecho en un lujoso apartamento cerca de un conocido restaurante del este barquisimetano, donde desde hace mucho tiempo vienen llevando en carros oficiales decenas de bolsas de los Clap. Allí hay sorpresas en los sótanos con vehículos de modelo nuevo y de los llamados regulados por el Estado venezolano. La pregunta que se están haciendo todos los que vieron este show a través de los varios vídeos filmados, ¿acaso las personas que habitan en este edificio de lujo, tienen necesidad de los alimentos contenidos en esas cajas? ¿Cuántas familias humildes se quedaron sin sus cajas por ser repartidas entre los enchufados de la high life? Dicen que en ese edificio aún vive la novia de un general que se dizque se enriqueció con las obras del Plan Bolívar 2000, después cayó en desgracia y fue defenestrado, pero al parecer sigue mandando. Dicen que es el mismo que en su época de gloria pago US$ 25.000 a una avioneta para que le trajeran 22 maletas con mercancía desde Miami directamente a Barquisimeto, para una tienda que la niña tenía en la capital larense.

Continúa creciendo el malestar de los egresados del Colegio Universitario Fermín Toro, ya que las últimas promociones no han podido obtener su documentación para ser apostillados , ya que es un requisito necesario, cuando se realizan gestiones administrativas dentro y fuera del territorio nacional, lo grave es que hasta la fecha han pasado más de siete meses y las autoridades de la institución no le dan ninguna respuesta a las personas afectadas, muchas de las cuales ya están fuera del país y no han podido ingresar a un trabajo, o a estudiar alguna carrera porque no tienen esta documentación, Al parecer la excusa es que no han nombrado al nuevo Jefe de Control de Estudios que es el que debe firmar los documentos, de manera que por un trámite burocrático, le están haciendo la vida cuadritos a mucha gente.