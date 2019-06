García Larralde: La destrucción que se ha registrado en Venezuela ha sido brutal #3Jun

La devastación que se ha registrado en Venezuela ha sido total, asegura Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas; señalando que revertir esta tendencia, frenar la inflación, garantizar la seguridad jurídica y personal y el rescate de la confianza para que retorne la inversión.

Estima que es imprescindible el restablecimiento de las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos, capacidad de concertar financiamiento internacional, suplir los recursos y establecer el tipo de cambio para importar las materias primas y los insumos para la producción nacional.

Insistió en que la devastación del país es evidente, la producción de petróleo está por debajo de los 700 mil barriles diarios, el país está sin recursos, la economía nacional está totalmente colapsada, la banca no presta porque no tiene capacidad debido a la política de encajes, no hay confianza y no hay garantías.

En cuanto al comportamiento del Producto Interno Bruto, indico que ha venido registrando una caída constante desde el 2013, y cada años hay menos cantidad de bienes y servicios que se producen, debido a que tampoco hay divisas suficientes para poder importar, esto implica que entre el 2013 y 2018 se ha reducido en un 50% la capacidad de producción, por lo tanto el país está mucho más pobre, y los venezolanos también lo están.

Señala que Venezuela es un caso único, siendo el único que no estando en guerra y está viviendo este terrible descalabro en su economía, lo cual es responsabilidad de las políticas equivocadas de quienes están en el poder. Dijo que la contracción económica en Venezuela, es superior a la de Grecia, a la de Cuba cuando la URSS le quitó el apoyo y a la de Ucrania. Recordó que Venezuela después de Brasil y Argentina, era el tercer país en importancia económica de la región, mientras que en estos momentos además de Brasil y Argentina, están Chile, Colombia, Bolivia y Paraguay por encima de Venezuela.

Admite que seguramente el Banco Central de Venezuela ha publicado las cifras sobre el comportamiento de la economía, después de tres años sin hacerlo, porque seguramente que tanto el Fondo Monetario Internacional, así como sus socios de China y Rusia quieres saber como esta la economía y cuales son las posibilidades reales de recuperar los recursos que le han prestado a nuestro país.

García Larralde admite que la recuperación de la economía venezolana, podría lograrse en un mediano plazo, insistiendo en que para ello es necesario el restablecimiento de todas las garantías, devolver la autonomía de la Asamblea Nacional y retornar a la separación de los Poderes Públicos, señalando que la capacidad ociosa en el parque industrial nacional es muy grande.

Admite que si hay un cambio de gobierno, habrá la posibilidad de resolver y superar todos aquellos cuellos de botella que perturban la economía, indicando que está seguro que la “economía rebotará”, no de la noche a la mañana porque la destrucción ha sido brutal, por lo que se requiere trabajar duro en la reconstrucción del país, dijo el académico en entrevista radial.