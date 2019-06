Equipo de Univisión narró cómo fue la entrevista a Maduro: Estaban caldeados #3Jun

Univisión compartió primeramente fragmentos de la entrevista que Jorge Ramos le realizó el 25 de febrero a Maduro en el Palacio de Miraflores, la cual había sido confiscada por el régimen. Finalmente, este domingo 2 de junio, Univisión hizo pública la entrevista completa a Maduro, la cual ha generado mucha polémica por las actitudes del líder chavista.

Ante esto, el equipo periodístico de Univisión Noticias narró y detalló todo lo que sucedió al momento de realizarse esta entrevista y la confiscación por parte de los funcionarios del régimen.

Por su parte, el entrevistador mexicano, Ramos, señaló que la entrevista estaba dura: “Los ánimos estaban caldeados (…) cuando le digo que la revolución ha fracasado después de 20 años, me dice que no es cierto, y le muestro a estos tres muchachos comiendo de la basura en camión (…) No aguanta y ahí se rompe«.

Mientras que la vicepresidenta y directora de asignaciones de Univisión, Marí Martínez Guzmán, declaró que cuando los representantes del régimen se dieron cuenta de lo que sucedía, no la dejaron seguir viendo la enrtevista.

Además, detalló que Jorge Ramos le dijo: “Esta no es la entrevista que nosotros autorizamos”.

Por otra parte, los camarógrafos aseveraron que sintieron miedo al momento de que le confiscaron el material, ya que los funcionarios “estaban muy agresivos”.