Ingeniero Ander Solórzano diseñará módulos robóticos lunares para la NASA #3Jun

Ander Solórzano, ingeniero venezolano de 29 años de edad, participará en un proyecto de la NASA que busca retomar los viajes de los seres humanos hacia la Luna.

Cabe destacar que Solórzano es parte de la compañía Astrobotic, empresa que ganó una licitación para diseñar módulos robóticos que permitan trasladar instrumentos y cargas útiles al satélite natural.

Este talentoso venezolano es guayanés, lleva cuatro años en la carrera espacial, y ha asombrado con su capacidad, lo cual lo está llevando a dejar en alto el nombre de Venezuela.

En sus estudios, Solórzano cuenta con un título de ingeniería electrónica, ingeniero en robótica y tiene un máster en robótica.

Ander Solorzano on #FaceBook 5/31/2019: "Inside the biggest clean room in the world! The place where Hubble Space Telescope was built and the James Webb Telescope will finish off before launching! Thanks NASA GSFC!" @astrobotic https://t.co/xXJigBR6q1 pic.twitter.com/AYFwV4zmuN

