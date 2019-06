Los venezolanos carecen de sensibilidad por personas con necesidades especiales #4Jun

La defensora del Consejo Estadal de personas con discapacidad (Ceapdis) en el municipio Iribarren, la doctora Lorena Piñero, aseguró que actualmente los venezolanos carecen de sensibilidad por personas con necesidades especiales.

La abogada puntualizó que todavía cuesta la inserción laboral de estas personas, violentando el artículo 26 y 28 que establece la Ley de personas con discapacidad promulgada en el año 2017.

“La ley dice que se deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un 5% de personas con discapacidad permanente, de su nómina total, y eso no se está cumpliendo. Yo he visitado más de 40 empresas ofreciendo mis talleres de capacitación y solamente recibí respuesta de dos compañías. Los venezolanos carecen de sensibilidad por personas con necesidades especiales”, señaló Piñero, quien además precisó que la gran mayoría de las empresas que no cumple con la ley, son en su mayoría privadas.

La representante del Ceapdis por Iribarren asegura que las personas con necesidades especiales son “ángeles de luz” y exhortó a la sociedad a entender que quienes padecen algún tipo de condición llevan una vida con total normalidad.

Aprovechó la oportunidad para invitar a los ciudadanos larenses a unas jornadas para el síndrome con discapacidad intelectual que se realizará el próximo sábado 8 de junio en colegio de médicos.