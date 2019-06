Son Titulares martes 4 de junio de 2019 #4Jun

Distribución de alimentos a centros de consumo mermó hasta 50% por escasez de combustible. Humberto Figuera: De 32 líneas aéreas en Venezuela, solo quedan siete Según la Acnur, en los últimos tres meses emigraron 500 mil venezolanos. El Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto (GIC) acordaron este lunes coordinar contactos con países que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro para tratar de impulsar una transición y unas elecciones en Venezuela. Guaidó: Articulación entre Europa y América es un reconocimiento a la lucha por la libertad. Paparoni: Más de 160 toneladas de alimentos se pierden semanalmente en Mérida por falta de transporte. Bancos tendrán tres lunes feriados durante el mes de junio Hung: Cobro en registros y notarías atrasan la recuperación económica y social del país Oscar León: Suspendido desde hoy servicio de transporte en la Universidad Simón Bolívar Luego de 10 años de haber sido robada, encuentran corona de oro de la Virgen del Valle Abatido «El Cara de Ratón» miembro de la banda «Los Fresas» en Alí Primera Favenpa: El 43% del sector autopartes en Venezuela está inoperativo Trump: Rusia nos informó que retiraron la mayoría de su gente de Venezuela. Rick Scott: Me alegra ver que Rusia está tomando medidas para retirarse de Venezuela. EEUU dice que Rusia saca sus militares de Venezuela y el Kremlin lo niega. La corporación estatal rusa Rostec, uno de los mayores productores mundiales de armas, aviones, helicópteros y otros equipamientos, desmintió la retirada de los especialistas militares rusos de Venezuela anunciada anteriormente por el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Tania Díaz dice que es un «fake news» que Rusia retiró personal en Venezuela. Rubio pide impedir transacciones de Sberbank y Promsvyazbank si Rusia sigue apoyando a Maduro. TSJ de Maduro deja sin presidentes a tres comisiones permanentes de la AN Inameh y Protección Civil en alerta ante llegada de tormentas eléctricas al país Testigo denunció que en China venden a extranjeros los órganos de los prisioneros asesinados Timoteo Zambrano: Es posible realizar elecciones libres con Maduro en el poder, pero con un nuevo CNE. Rafael Isea: La policía me utilizó para una trama política y puso en riesgo a mi familia Trabajadores de Abastos Bicentenario denuncian su venta a una empresa privada Ramón Muchacho, ex alcalde de Chacao, considera que no hay posibilidades de una salida negociada de Nicolás Maduro “por su naturaleza criminal”. Jaua dice que es necesario apoyo internacional por la polarización en Venezuela. Detenidos dos médicos del Pérez Carreño por cobrarle $500 a un paciente Empleados petroleros cumplen 96 horas en huelga de hambre La Opep confirma desplome de producción de crudo venezolano en 2018. Bloomberg: Citgo recibe citación del Departamento de Justicia por investigación sobre sobornos en Venezuela. Esta es una indicación de que el gobierno de los Estados Unidos está finalmente volcando su atención sobre la compañía, tras años de perseguir a individuos. Russ Dallen: A pesar de haber prometido a los inversionistas que lo haría antes del 31 de mayo de 2019, PDVSA no publicó sus estados financieros de 2017. Esos estados financieros debían haber sido publicados originalmente 6 meses después del cierre del ejercicio fiscal respectivo, es decir, el 30 de junio de 2018. Murió mientras esperaba por gasolina en Mérida. El hombre hacía cola desde el jueves para abastecer su vehículo de combustible. Gobernación del Zulia descarta vender gasolina por número de placa. Transportistas de Maracaibo denuncian que deben pagar hasta 80 mil bolívares en efectivo a efectivos policiales para que les surtan 30 litros de gasolina. GNB desarticuló bandas de contrabando de combustible en Mara estado Zulia. Venta de gasolina será racionada por número de placa en al menos tres estados del país, como: Monagas, Bolívar y Lara. El matraqueo reina en Maracay por surtido de gasolina, afirman sus habitantes. Ganaderos de Táchira advierten que producción de carne y leche cayó 70%. Conindustria indica que sector manufacturero de Venezuela ha caído 95% desde 1999. Favenpa reitera que 43% del sector productor de autopartes está inoperativo. Empresas privadas emiten bonos como alternativa a las restricciones sobre la banca. Activistas denunciarán el Arco Minero en instancias internacionales ante silencio del TSJ. Más de $3.000 millones se perdieron entre 1998 y 2016 por desfalco del Arco Minero del Orinoco Academia Nacional de Ciencias Económicas: “Cifras presentadas por el BCV sobre el PIB e inflación están maquilladas”. Se necesitan 6 mil millones de dólares para reactivar a Cantv, según el presidente del sindicato de trabajadores de la estatal. José Miguel Vivanco: Maduro miente, en Venezuela sus fuerzas de seguridad torturan brutalmente. Pollo Carvajal envía carta pública al “dictador mitómano”: Salí por no prestarme a tus locuras. Rocío San Miguel asegura que Suárez Chourio sería candidato para suplir a Padrino López. Christopher Figuera al jefe del Ceofanb: ¿Acaso tú, igual que el de Miraflores, vives en Narnia? Familia y amigos de Juan Requesens denuncian que lleva 300 días secuestrado. Hija del general Baduel denuncia que tiene más de un mes sin saber de su padre. Esposa de comandante Marín Chaparro pide constancia de fe de vida. Fallece a los 84 años Evangelina García Prince, socióloga, senadora y exministra de la Mujer. Sector salud marchará este 10 de junio hacia el Ministerio de Salud por la crisis sanitaria. Jubilado del Clínico Universitario se lanzó del tercer piso por no recibir atención adecuada. Homicidios reducen esperanza de vida en América Latina. Venezuela y México los de mayor impacto. Registro de venezolanos en Trinidad no aporta medidas para atender la crisis migratoria. Cristina Fernández no acudió al juicio en su contra por actividad del Senado. Juez deniega al Chapo salir dos horas semanales al patio de la cárcel en EEUU. El 73 % de los brasileños va contra la flexibilización del porte de armas. Miles de taxistas protestan contra Uber en México. Importantes acuerdos comerciales espera Trump de su visita al Reino Unido. Boris Johnson lanza oficialmente en Twitter su campaña para suceder a May. Apple «independiza» al iPad y al Apple Watch del iPhone. Facebook, Amazon y Google se desploman en Bolsa tras una posible investigación por antimonopolio. Rusia requiere que la aplicación de citas Tinder entregue datos a sus usuarios, incluidos mensajes, a las agencias de inteligencia nacionales. Este martes comienza la renovación del PEP para venezolanos en Colombia La ONU alerta sobre la contaminación aérea en los Balcanes Primer ministro italiano amenaza renunciar si no cesan polémicas en coalición de gobierno Ejército de Sudán reprimió campamento de protestantes y 13 personas fallecieron Godzilla desplaza a “Aladdin” en las taquillas Kevin Spacey se declara inocente de acoso y denuncia la alteración de pruebas. Shakira fue llamada a declarar por 6 delitos con Hacienda Pública de España. Winston Vallenilla desmintió su muerte con un vídeo bailado música electrónica. La situación de Neymar se complica y tendrá que declarar ante la policía. La CBF pide aplazar comparecencia de Neymar por divulgación de fotos íntimas. FIFA otorgó a Catar los Mundiales de Clubes de 2019 y 2020. Josef Martínez elegido Jugador de la Semana en la MLS. Zlatan Ibrahimovic enamoró a EEUU con una nueva pirueta que terminó en gol Pablo Bonilla, jugador de la Vinotinto Sub20, irá al fútbol español para sumarse a las filas del conjunto Albacete de la segunda división española. Del Potro cae en Roland Garros, Djokovic y Thiem se pasean hasta cuartos.