HRW a Maduro: En Venezuela sus fuerzas de seguridad torturan brutalmente #3Jun

Nicolás Maduro, en una entrevista que pudo recuperar el periodista Jorge Ramos para Univisión, señaló que la HRW era financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Afirmó que “se ha venido secando y desprestigiando” por estar supuestamente parcializada.

Ante estos señalamientos, el director ejecutivo de la Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, negó que la organización sea financiada por Usaid y señaló que en Venezuela las fuerzas de seguridad de Maduro torturan brutalmente a los venezolanos.

“El dictador Maduro miente, como es habitual: 1. En Venezuela sus fuerzas de seguridad torturan brutalmente; 2. @hrw_espanol no recibe ni un centavo de USAID ni del gobierno de EEUU ni de ningún otro; 3. No, no nos estamos “secando”, escribió en su cuenta en Twitter @JMVivancoHRW.