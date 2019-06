Alerta Requesens: “No entreguemos la Universidad a la dictadura no la entreguemos a la oscuridad” #5Jun

“No entreguemos la Universidad a la dictadura, no la entreguemos a la oscuridad”, advirtió la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, al denunciar este jueves irregularidades en la Comisión Electoral, a pocas horas del proceso de elecciones del próximo viernes.

La dirigente estudiantil que ha estado durante los dos últimos años al frente de la FCU de la UCV, hizo un llamado a todos los participantes en las distintas planchas a defender la autonomía universitaria y a mantener la posición de defensa de los principios estudiantiles de no ser complacientes.

“Como generación tenemos que hace un llamado y se lo volvemos a hacer a todos los jóvenes, a todos los ucevistas y a todas las otras planchas, señores no entreguemos la universidad a la dictadura, no entreguemos la universidad a la oscuridad, nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, ni nada ni nadie, como el primer día que asumimos el espacio que hoy ocupamos, tenemos que luchar en contra de esta dictadura y aquellos que siguen teniendo la careta democrática y diciendo que están apostando a un mejor país, es mentira y nosotros tenemos que seguir señalándolos, hoy nos critican, hoy nos insultan, hoy nos amenazan por hacer lo que el estudiante tiene que hacer que es alzar la voz, los estudiantes y esta Federación saliente y todos los creen en la democracia, todos los que creen justicia y todos los que creen en la libertad, vamos a seguir alzando la voz, porque eso es lo que nos representa, es la irreverencia, es la gallardía, no importa cuántas amenazas y cuantos golpes estemos recibiendo, seguiremos luchando por la democracia, porque hoy la UCV tiene que ser defendida”, dijo Requesens en entrevista televisiva.