Felipe Capozzolo: Comerciantes exigen al Seniat derogar Providencia 01-41 #5Jun

Debido a la incapacidad económica para adquirir las nuevas máquinas fiscales, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), solicito a través de una comunicación dirigida al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la derogatoria de la Providencia 01-41 que obliga a los comerciantes a la adquisición de estos equipos.

La información fue dada a conocer en conferencia de prensa, por el Presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, quien indicó que esta medida afecta a la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes, sobre todo aquellos que no tienen acceso a Internet o el servicio es muy deficiente.

“Nosotros estamos por supuesto de acuerdo, en todos los avances tecnológicos que en materia fiscal se puedan implementar para facilitar la relación entre comercio y entes recaudadores, pero la triste realidad, es que el comercio ha venido siendo muy afectado en este año 2019 debido a una serie de factores que son muy adversos, como la hiperinflación que ha destruido el poder adquisitivo del venezolano y ha mermado la actividad comercial de una manera muy sensible”, señaló.

Expresa que de acuerdo con las informaciones que se manejan en el organismo gremial, el costo de los equipos puede rondan entre los 1.500 y 2.000 dólares en cuanto a la inversión que debe hacerse para adecuar o comprar estas máquinas fiscales, recordando que ya el año pasado de hizo una inversión para actualizar las memorias de estos equipos, señalando que también hay que incluir el problema del punto de venta, que hasta estos momentos no se ha solucionado a nivel nacional.

“Quiero destacar algo que es determinante, hay zonas de Venezuela donde no hay Internet, o el servicio es muy deficiente, de allí que se hace dilemático el problema de comprar una máquina que debe conectarse a Internet, donde no hay servicio, hoy conversé con algunos comerciantes que me informaron que habían hecho el sacrificio el año pasado, apenas Salió la Providencia, de comprar la máquina, pero en nuestra zona no hay Internet desde hace seis meses. De allí que no estamos los comerciantes venezolanos en capacidad de flujo de caja y capacidad económica para poder hacer esta compra en este momento”, dijo Capozzolo.

Reveló que en estos momentos se registra una contracción entre 20% y 30% del comercio y que la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) reporta una desocupación del 15% , mientras que muchos locales del negocio de las franquicias, están en cero, no venden nada y sencillamente abren sus santa marías para no perder el punto y para ver que pasa mañana.

Capozzolo hizo un llamado al Seniat para que aplique la Providencia 01-41 cuando existan más empresas y comercios rentables que cumplan con los requisitos mínimos de rentabilidad.

Por otra parte, ratificó que ante la situación difícil que en estos momentos vive el sector terciario de la economía, es necesario que los comerciantes comiencen planificar y a buscar alternativas para lograr el relanzamiento del comercio y los servicios, de manera que siga generando riquezas y empleos en el país.