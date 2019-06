María Corina Machado: No se equivoquen, aquí hay Patilla para rato #5Jun

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazó rotundamente la sanción que el TSJ de Maduro le impartió al portal web, La Patilla.

Mediante su cuenta de Twitter, María Corina indicó: «No se equivoquen, aquí hay Patilla pa’rato. No los pudieron doblegar, y no los podrán callar; menos, el terrorismo judicial. Cuando tienes la determinación de luchar, nada te detiene. Cuando vences el miedo, sabes lo que tienes que hacer».

Cabe destacar que el ilegítimo TSJ de Maduro emitió una sentencia este martes 4 de junio donde se dictamina que La Patilla deberá pagar 30 millones de bolívares a Diosdado Cabello por «daños morales».