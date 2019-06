Ravell a Diosdado: Tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes #5Jun

Tras la sentencia del TSJ de Maduro a La Patilla, donde dictaminan que el portal web deberá cancelar 30 mil millones de bolívares a Cabello, el presidente del Centro Nacional de Comunicaciones y fundador del mencionado portal, Alberto Federico Ravell le envió un mensaje al personaje chavista, Diosdad Cabello.

Mediante su cuenta de Twitter, Ravell enfatizó su rechazo a esta sentencia, pero inclinó su descontento haciendo una acusación a Diosdado Cabello.

“Diosdado tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”, asevero Ravell.